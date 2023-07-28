Часу на оскарження стало більше: у кандидатів у водії є 30 днів на отримання копії відео з іспиту

Відтепер у кожного є право протягом 30 днів отримати копію відеозапису як теоретичного, так і практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

Міністерство внутрішніх справ України Наказом №495 змінило інструкцію про використання технічних засобів контролю під час складання теоретичних та практичних іспитів у сервісних центрах МВС. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зміни набули чинності з дня опублікування, крім норм, які власне пов’язані з переобладнанням усіх екзаменаційних класів та усіх транспортних засобів сервісних центрів МВС — ці зміни набирають чинності через 6 місяців. Тобто, фактично тоді, коли проєкт із забезпечення прозорих уов складання іспитів пошириться по всій Україні.

Що важливого змінилось?

Відтепер у кожного є право протягом 30 днів отримати копію відеозапису як теоретичного, так і практичного іспитів у сервісних центрах МВС. Раніше у кандидатів у водії було 3 дні на отримання копії відеозапису. Це відео зазвичай отримують для подання заяви про оскарження результатів.

Як відбувається отримання копії відеозапису?

Особа, що склала іспит, або її уповноважений представник протягом 30 календарних днів із дня складання іспиту можуть звернутись до територіального сервісного центру МВС, у якому особа складала іспит із заявою. Форма заяви визначена і її потрібно просто заповнити. До заяви також долучаються копії документів, що посвідчують особу — наприклад, паспорт із зазначенням місця реєстрації проживання та ІПН.

Сервісний центр МВС, де відбувалось складання іспиту, протягом трьох робочих днів із дня надходження заяви розглядає її та видає копію фотографічного зображення, відео-, аудіозапису процесу складання іспиту на електронний носій інформації, який надано самою особою або її уповноваженим представником.

Під час видачі уповноваженому представнику копії такого запису процесу складання іспиту здійснюється встановлення особи уповноваженого представника та перевірка її повноважень. Тобто, уповноважений представник кандидата у водії має надати чинну нотаріально засвідчену довіреність та свої документи, що посвідчують особу — наприклад, паспорт із зазначенням місця реєстрації проживання та ІПН.

Копія фотографічного зображення, відео-, аудіозапису процесу складання іспиту видається в тому вигляді, в якому вона була збережена в інформаційному сховищі. Така видача відбувається під підпис осіб, що її отримують.

Інформація, отримана за допомогою технічних засобів контролю під час складання іспитів, може також бути надана за вмотивованими запитами органів державної влади, правоохоронних органів, слідчого судді та суду.

Для чого отримувати копію відеозапису?

Копія відеозапису зазвичай потрібна для оскарження результатів іспиту в Регіональному сервісному центрі МВС, який є органом управління над територіальними сервісними центрами МВС у певній області України. Порядок оскарження результатів іспиту поки не змінився і в кандидатів у водії станом на 27 липня 2023 року є 10 днів на оскарження результатів іспиту.

Що ще важливого треба знати?

При написанні заяви на складання іспиту в сервісному центрі МВС кандидат у водії погоджується із тим, як цей іспит буде проходити — тобто, із застосуванням технічних пристроїв фіксації.

«Прозорі, однакові умови складання іспитів у сервісних центрах МВС із використанням різноманітних технічних засобів контролю за процесами будуть по всій Україні», — зазначили у Центрі.

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