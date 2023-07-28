В Киеве из-за дорожных работ в субботу и воскресенье некоторый общественный транспорт будет работать с изменениями

Изменения касаются троллейбусов маршрута № 3 и автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси №№ 171, 198.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице 29-30 июля будет закрыто движение троллейбусов по улице Митрополита Василия Липковского на участке от ул. Сечеславской до Соломенской площади.

Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, временные изменения движения наземного транспорта связаны с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Сечеславской до ул. Кавказской.

Наземный общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбусы маршрута № 3 будут курсировать под № 3-А

от Железнодорожного массива до ул. Соломенской по собственному маршруту, далее – просп. Воздухофлотский – ул. Ивана Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Сечеславская – ул. Митрополита Василия Липковского – ул. Гетмана Павла Скоропадского, далее по собственному маршруту;

автобусные маршруты общего пользования в режиме маршрутного такси №№ 171, 198

от ул. Соломенской – просп. Воздухофлотский – ул. Ивана Огиенко – ул. Георгия Кирпы (в обратном направлении ул. Сечеславская) – ул. Митрополита Василия Липковского (в обратном направлении ул. Гетьмана Павла Скоропадского).

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