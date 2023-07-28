НБУ объяснил для чего ввел сбор новой статистической отчетности о кредитовых и дебетовых переводах в Украине

Сейчас длится тестовый период, во время которого с 1 апреля предоставлятели платежных услуг впервые начали представлять статистическую отчетность о кредитовых и дебетовых переводах со счетов.

Изображение: freepik.com

Национальный банк Украины ввел сбор новой статистической отчетности о кредитовых и дебетовых переводах в Украине.

Как объясняют Нацбанке, сбор новой отчетности отвечает подходам Европейского центрального банка и других ведущих центральных банков и позволит точнее оценивать объемы операций, совершенных в Украине не только с использованием платежных карт, но и инициированных непосредственно со счетов пользователей без их использования (кредитовые и дебетовые переводы).

Кроме того, это будет способствовать обеспечению эффективного оверсайта платежных инструментов в соответствии с Законом Украины «О платежных услугах», отмечают в НБУ.

В статье 34 Закона Украины «О платежных услугах», введенного в действие 01.08.2022, определены следующие виды платежных инструментов:

Кредитовый трансфер (с использованием которого выполняется распоряжение плательщика на перевод средств с его счета); Прямой дебет (с использованием которого производится списание средств со счета плательщика на основании распоряжения получателя средств); Электронные платежные средства (преимущественно привычные нам платежные карты).

«Сейчас длится тестовый период, во время которого с 01.04.2023 предоставлятели платежных услуг впервые начали представлять статистическую отчетность о кредитовых и дебетовых переводах со счетов. Из-за этого отдельные предоставлятели платежных услуг пересмотрели показатели ежемесячной статистической отчетности об операциях с платежными карточками, которая подается в Национальный банк.

Как следствие, в апреле 2023 года количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 591 млн шт., а их сумма – 265,8 млрд грн. Это на 25,5% и 33,6% соответственно меньше, чем в марте 2023 года», - объясняют в НБУ и отмечают: «Такие изменения ни в коем случае не свидетельствуют об уменьшении безналичных расчетов в Украине. Речь идет только о перераспределении части данных о платежных операциях, выполненных пользователями с использованием различных платежных инструментов между показателями статистической отчетности».

Национальный банк вскоре приступит к опубликованию информации, полученной из новой статистической отчетности (ориентировочно – в IV квартале 2023 года).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.