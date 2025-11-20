Перший в Іспанії український Центр єдності відкриється в місті Торрев’єха

Ілона Гавронська повідомила, що перший в Іспанії український Центр єдності буде відкритий в місті Торрев’єха.

Перший український Центр єдності (Unity Hub) в Іспанії буде відкритий в місті Торрев’єха провінції Аліканте, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

В межах робочого візиту до країн Євросоюзу заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська зустрілася з українською громадою в Іспанії, презентувала та обговорила з учасниками заходу концепцію Мережі єдності. Зустріч пройшла в приміщенні майбутнього Центру єдності у місті Торрев’єха провінції Аліканте, в якій проживає майже чверть усіх українців зі статусом тимчасового захисту в Іспанії.

«Ми вдячні іспанській стороні за підтримку наших громадян, а також рішення передати приміщення для українського Центру єдності у місті Торрев’єха. Сьогодні тут відбувається зустріч, яка стане відправною точкою для подальшої роботи», – наголосила Гавронська.

