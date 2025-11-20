Первый в Испании украинский Центр единства откроется в городе Торревьеха

Илона Гавронская сообщила, что первый в Испании украинский Центр единства будет открыт в городе Торревьеха.

Первый украинский Центр единства (Unity Hub) в Испании будет открыт в Торревьехе провинции Аликанте, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

В рамках рабочего визита в страны Евросоюза заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по европейской интеграции Илона Гавронская встретилась с украинской общиной в Испании, презентовала и обсудила с участниками мероприятия концепцию Сети единства. Встреча прошла в помещении будущего Центра единства в городе Торревьеха провинции Аликанте, где проживает почти четверть всех украинцев со статусом временной защиты в Испании.

«Мы благодарны испанской стороне за поддержку наших граждан, а также решение передать помещение для украинского Центра единства в Торревьехе. Сегодня здесь проходит встреча, которая станет отправной точкой для дальнейшей работы», – подчеркнула Гавронская.

