Первый в Испании украинский Центр единства откроется в городе Торревьеха
Первый украинский Центр единства (Unity Hub) в Испании будет открыт в Торревьехе провинции Аликанте, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.
В рамках рабочего визита в страны Евросоюза заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по европейской интеграции Илона Гавронская встретилась с украинской общиной в Испании, презентовала и обсудила с участниками мероприятия концепцию Сети единства. Встреча прошла в помещении будущего Центра единства в городе Торревьеха провинции Аликанте, где проживает почти четверть всех украинцев со статусом временной защиты в Испании.
«Мы благодарны испанской стороне за поддержку наших граждан, а также решение передать помещение для украинского Центра единства в Торревьехе. Сегодня здесь проходит встреча, которая станет отправной точкой для дальнейшей работы», – подчеркнула Гавронская.
