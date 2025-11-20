85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

12 та 14 листопада відбувся завершальний етап кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу до Вищого антикорупційного суду — виконання практичних завдань.

На обидві сесії з’явилося 85 із 87 кандидатів, які успішно пройшли попередні етапи відбору. Це стало ключовою точкою конкурсу, адже саме практичні роботи визначатимуть формування фінального рейтингу.

Особливістю нинішнього відбору є те, що кандидати одночасно претендують на дві категорії посад: суддів першої інстанції та суддів Апеляційної палати ВАКС. На відміну від попередніх конкурсів, Вища кваліфікаційна комісія суддів зобов’язала учасників виконати не одне, а два завдання — окремо для першої та апеляційної інстанцій.

Якими були завдання

Кандидати готували два рішення:

вирок судді першої інстанції;

ухвалу судді апеляційної інстанції за результатами перегляду вироку.

Цей підхід дозволяє сформувати об’єднаний рейтинг. За логікою ВККС, учасники, які наберуть найвищі бали, отримають можливість обійняти посади в Апеляційній палаті, а ті, хто продемонструє дещо нижчі результати, — у першій інстанції. Поріг успішного проходження залишився незмінним: 112,5 бала зі 150 можливих, тобто 75%.

Як оцінюватимуть роботи

Наразі на ВККС покладено обов’язок якісно та вчасно перевірити 170 виконаних завдань. З цією метою 10 листопада Комісія створила екзаменаційну комісію, склад якої поки не оприлюднений. Очевидно, такий крок спрямований на забезпечення незалежності та неупередженості оцінювання.

Слід нагадати, що у попередньому конкурсі саме етап практичного завдання став найбільш проблемним. Тоді поріг подолали лише 7 кандидатів із 44. Одним із головних зауважень громадськості була недостатня прозорість процедури оцінювання: комісія не оприлюднила виконані роботи, бланки покритерійної оцінки та детальний розподіл балів. Це викликало суттєві питання щодо обґрунтованості та рівності підходів.

Що змінилося цього разу

ВККС врахувала попередні помилки та внесла низку змін. Зокрема, була деталізована методологія оцінювання практичних завдань та оприлюднені критерії, за якими екзаменатори виставлятимуть бали. Це має зменшити ризики суб’єктивності та зміцнити довіру до результатів.

Ще одним викликом стане швидкість перевірки. Торік 44 роботи оцінювали майже місяць. Нині ж їх у чотири рази більше, що потребує оптимізованої організації процесу. Член ВККС Сергій Чумак у коментарі під дописом органу у Facebook повідомив Комісії, що орган планує завершити оцінювання до Нового року. Якщо це вдасться, процес стане значно оперативнішим порівняно з минулим конкурсом.

Водночас експертне середовище очікує, що після оголошення балів ВККС оприлюднить також виконані практичні роботи та детальні оцінки за всіма критеріями методології. Це забезпечить прозорість та дасть змогу зовнішнім спостерігачам проаналізувати якість підготовки кандидатів і зваженість рішень екзаменаторів.

Значення конкурсу

Поточний конкурс до ВАКС є одним з ключових елементів оновлення антикорупційної судової системи. Результати практичних завдань визначатимуть не лише персональний склад суду, але й загальну ефективність інституції у найближчі роки. Саме тому якість і прозорість оцінювання мають фундаментальне значення.

Очікується, що фінальний рейтинг ВККС формуватиме на основі сукупності тестування, практичних робіт та співбесід. У разі успішного завершення етапу перевірки до кінця року процедура конкурсу може вийти на фінальну стадію вже на початку 2026-го.

Автор: Ольга Вишивана

