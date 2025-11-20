85 кандидатов претендуют на должность в ВАКС — конкурс выходит на финишную прямую

ВККС планирует закончить проверку практических заданий кандидатов в судьи ВАКС к Новому году.

Фото: ВККС



12 и 14 ноября прошел завершающий этап квалификационного экзамена в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд — выполнение практических заданий.

На обе сессии явились 85 из 87 кандидатов, успешно прошедших предыдущие этапы отбора. Этот этап стал ключевым, поскольку именно практические работы будут определять формирование итогового рейтинга.

Особенностью нынешнего отбора является то, что кандидаты одновременно претендуют на две категории должностей: судей первой инстанции и судей Апелляционной палаты ВАКС. В отличие от предыдущих конкурсов, Высшая квалификационная комиссия судей обязала участников выполнить не одно, а два задания — отдельно для первой и апелляционной инстанций.

Какими были задания

Кандидаты готовили два решения:

приговор судьи первой инстанции;

постановление судьи апелляционной инстанции по результатам рассмотрения приговора.

Такой подход позволяет сформировать объединенный рейтинг. По логике ВККС, участники, набравшие наивысшие баллы, смогут занять должности в Апелляционной палате, а те, кто покажет несколько меньшие результаты, — в первой инстанции. Порог успешного прохождения остался прежним: 112,5 балла из 150 возможных, то есть 75%.

Как будут оценивать работы

На данный момент на ВККС возложена обязанность качественно и своевременно проверить 170 выполненных заданий. С этой целью 10 ноября Комиссия создала экзаменационную группу, состав которой пока не обнародован. Очевидно, такой шаг направлен на обеспечение независимости и беспристрастности оценивания.

Следует напомнить, что на предыдущем конкурсе именно этап практического задания оказался наиболее проблемным. Тогда порог преодолели лишь 7 кандидатов из 44. Одним из главных замечаний общественности была недостаточная прозрачность процедуры оценивания: комиссия не опубликовала выполненные работы, бланки покритериального оценивания и детальное распределение баллов. Это вызвало серьёзные вопросы относительно обоснованности и равенства подходов.

Что изменилось в этот раз

ВККС учла прошлые ошибки и внесла ряд изменений. В частности, была детализирована методология оценивания практических заданий и опубликованы критерии, по которым экзаменаторы будут выставлять баллы. Это должно снизить риски субъективности и укрепить доверие к результатам.

Ещё одним вызовом станет скорость проверки. В прошлом году 44 работы оценивали почти месяц. Сейчас же их в четыре раза больше, что требует оптимизированной организации процесса. Член ВККС Сергей Чумак в комментарии к публикации Комиссии сообщил, что организация планирует завершить оценивание к Новому году. Если это удастся, процесс станет значительно оперативнее по сравнению с предыдущим конкурсом.

В то же время экспертное сообщество ожидает, что после объявления баллов ВККС опубликует также выполненные практические работы и детальные оценки по всем критериям методологии. Это обеспечит прозрачность и позволит внешним наблюдателям проанализировать качество подготовки кандидатов и обоснованность решений экзаменаторов.

Значение конкурса

Текущий конкурс в ВАКС является одним из ключевых элементов обновления антикоррупционной судебной системы. Результаты практических заданий определят не только персональный состав суда, но и общую эффективность институции в ближайшие годы. Именно поэтому качество и прозрачность оценивания имеют фундаментальное значение.

Ожидается, что финальный рейтинг ВККС будет формировать на основе совокупности тестирования, практических работ и собеседований. В случае успешного завершения этапа проверки к концу года процедура конкурса может выйти на финальную стадию уже в начале 2026 года.

Автор: Ольга Вышивана

