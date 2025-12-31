С 1 января украинцы будут пользоваться мобильной связью в ЕС по домашним тарифам

Украина присоединяется к единой роуминговой зоне Евросоюза «Roam like at home».

С 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории ЕС без дополнительных расходов, сообщает DW.

Украина официально присоединяется к зоне роуминга Евросоюза.

Условия для украинских абонентов

Звонки, SMS и мобильный интернет станут доступны по условиям и тарифам украинского оператора для потребителей, находящихся в странах Евросоюза.

Абоненты из ЕС, путешествуя в Украину с нового года, будут сохранять тарифы своего оператора мобильной связи.

Это стало возможным благодаря присоединению Украины к общей зоне роуминга ЕС «Roam like at home» (Роуминг как дома).

Решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для услуг роуминга правительство Украины и Совет ЕС приняли летом этого года.

«Украина вступает в единую роуминговую систему как полноправный участник. Украинские граждане во всех 27 странах ЕС будут получать те же возможности, что и граждане Евросоюза. Мы получили режим внутреннего рынка, поскольку выполнили все процедуры, и Евросоюз это подтвердил. Это как сдать экзамен экстерном: в одной из сфер мы уже выполнили все требования и показали, что готовы соблюдать правила ЕС и двигаться к полноценному членству», — сказал директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра министерства цифровой трансформации Украины Тарас Стеценко.

Практические аспекты работы роуминга

С 1 января 2026 года украинцы будут пользоваться мобильной связью на территории 27 стран Европейского Союза на тех же условиях, что и дома, без дополнительных доплат за роуминг.

Ранее при выезде за границу услугу роуминг покупали отдельно к домашнему пакету за дополнительную плату. В каждой стране ЕС могли быть разные тарифные условия и стоимость роуминга.

С 1 января услуга роуминга в большинстве тарифных пакетов будет включена по умолчанию. Абоненты не будут платить дополнительно и не будут подключать ее при выезде за границу.

Условия будут одинаковыми для всех 27 стран ЕС.

«Нет разницы, находится ли человек в Украине или в Польше — плюс-минус условия одни и те же. И тарифы в Германии не будут отличаться от тарифов во Франции. Общаться с украинской SIM-картой там можно будет как дома», — отметила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) Лилия Мальон.

Для SMS и голосовой связи условия будут эквивалентны домашним.

Единственное отличие касается мобильного интернета. Если в Украине абонент имеет большой объем или безлимитный интернет, операторы в роуминге могут его ограничить по специальной формуле. Однако достаточное количество гигабайт в роуминге будет предоставляться.

Условия для украинцев, которые постоянно находятся в ЕС из-за войны

Нововведения коснутся как абонентов, которые временно въезжают на территорию ЕС, так и тех, кто имеет там временную защиту и проживает, пользуясь украинскими SIM-картами.

Украинский телекомрегулятор совместно с Еврокомиссией и операторами позаботился об украинцах, которые вынужденно находятся в ЕС из-за войны. Они и в дальнейшем будут пользоваться украинскими SIM-картами на территории Евросоюза без ограничений.

«Новое совместное заявление между украинскими и европейскими операторами действует с 1 января до 4 марта 2027 года с возможностью продления. Это решение является результатом переговоров между НКЭК и Еврокомиссией. Алгоритм проработан, а вопрос дальнейшего продления будет решаться ближе к этой дате с учетом ситуации с безопасностью и общей обстановки», — отметил представитель Минцифры.

По данным НКЭК, на территории Европейского Союза находится в среднем три миллиона украинских SIM-карт. Постоянно активно используется чуть более 1 миллиона, хотя эта цифра колеблется в зависимости от сезона.

«Очень многие наши люди сохраняют украинские SIM-карты и активно или пассивно ими пользуются. Есть два аргумента, почему. Первый — у нас хорошее коммерческое предложение, тарифный пакет у украинского оператора объективно стоит дешевле. Второе — наши операторы предоставляют хорошее качество услуг, пока украинцы находятся в роуминге», — пояснила Мальон.

Для Украины важно сохранить связь со своими гражданами.

Повысятся ли тарифы в Украине

Нововведение для роуминга не приведет к удорожанию услуг мобильной связи внутри страны.

Нет прямой привязки увеличения тарифов мобильными операторами за счет роуминга.

«Тарифы растут в Украине органично, независимо от того, будет роуминг или не будет. Они растут, потому что у операторов есть объективно много затрат — генераторы, топливо, инвестиции в инфраструктуру, восстановление», — пояснила глава НКЭК.

