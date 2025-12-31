З 1 січня українці користуватимуться мобільним зв’язком в ЄС за домашніми тарифами

Україна приєднується до єдиної роумінгової зони Євросоюзу «Roam like at home».

З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом на території ЄС без додаткових витрат повідомляє DW.

Україна офіційно приєднується до зони роумінгу Євросоюзу.

Умови для українських абонентів

Дзвінки, SMS та мобільний інтернет стануть доступними за умовами і тарифами українського оператора для споживачів, які перебувають в країнах Євросоюзу.

Абоненти з ЄС, подорожуючи в Україну з нового року, зберігатимуть тарифи свого оператора мобільного зв’язку.

Це стало можливим завдяки приєднанню України до спільної зони роумінгу ЄС «Roam like at home» (Роумінг як вдома).

Рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу уряд України та Рада ЄС ухвалили влітку цього року.

«Україна вступає в єдину роумінгову систему як повноправний учасник. Українські громадяни в усіх 27 країнах ЄС отримуватимуть ті самі можливості, що й громадяни Євросоюзу. Ми отримали режим внутрішнього ринку, оскільки виконали всі процедури, і Євросоюз це підтвердив. Це як скласти іспит екстерном: в одній із сфер ми вже виконали всі вимоги і показали, що готові дотримуватися правил ЄС і рухатися до повноцінного членства», — сказав директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра міністерства цифрової трансформації України Тарас Стеценко.

Практичні аспекти роботи роумінгу

З 1 січня 2026 року українці користуватимуться мобільним зв’язком на території 27 країн Європейського Союзу на тих самих умовах, що й вдома, без додаткових доплат за роумінг.

Раніше при виїзді за кордон послугу роумінг купували окремо до домашнього пакету за додаткову плату. В кожній країні ЄС могли бути різні тарифні умови та вартість роумінгу.

З 1 січня послуга роумінгу в більшості тарифних пакетів включатиметься за замовчуванням. Абоненти не сплачуватимуть додатково та не підключатимуть її при виїзді за кордон.

Умови будуть однаковими для всіх 27 країн ЄС.

«Немає різниці, чи людина перебуває в Україні, чи в Польщі — плюс-мінус умови одні й ті самі. І тарифи в Німеччині не будуть відрізнятися від тарифів у Франції. Спілкуватися з українською SIM-картою там можна буде як вдома», — зазначила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон.

Для SMS і голосового зв’язку умови будуть еквівалентні домашнім.

Єдина відмінність стосується мобільного інтернету. Якщо в Україні абонент має великий обсяг або безлімітний інтернет, оператори в роумінгу можуть його обмежити за спеціальною формулою. Проте достатня кількість гігабайтів у роумінгу надаватиметься.

Умови для українців, які постійно перебувають в ЄС через війну

Нововведення стосуватимуться як абонентів, які тимчасово в’їжджають на територію ЄС, так і тих, хто має там тимчасовий захист і проживає, користуючись українськими SIM-картками.

Український телекомрегулятор спільно з Єврокомісією та операторами подбав про українців, які вимушено перебувають у ЄС через війну. Вони й надалі користуватимуться українськими SIM-картками на території Євросоюзу без обмежень.

«Нова спільна заява між українськими та європейськими операторами діє з 1 січня до 4 березня 2027 року з можливістю продовження. Це рішення є результатом переговорів між НКЕК і Єврокомісією. Алгоритм пропрацьований, а питання подальшого продовження вирішуватиметься ближче до цієї дати з урахуванням безпекової та загальної ситуації», — зазначив представник Мінцифри.

За даними НКЕК, на території Європейського Союзу перебуває в середньому три мільйони українських SIM-карток. Постійно активно користується трохи більше 1 мільйона, хоча ця цифра коливається залежно від сезону.

«Дуже багато наших людей зберігають українські SIM-картки і активно або пасивно ними користуються. Є два аргументи чому. Перший — у нас хороша комерційна пропозиція, тарифний пакет в українського оператора об'єктивно коштує дешевше. Друге — наші оператори надають гарну якість послуг, поки українці перебувають у роумінгу», — пояснила Мальон.

Для України важливо зберегти зв’язок зі своїми громадянами.

Чи зростуть тарифи в Україні

Нововведення для роумінгу не призведе до здороження послуг мобільного зв’язку в середині країни.

Немає прямої прив’язки збільшення тарифів мобільними операторами за рахунок роумінгу.

«Тарифи зростають в Україні органічно, незалежно від того, буде роумінг чи не буде. Вони зростають, тому що в операторів є об'єктивно багато затрат — генератори, пальне, інвестиції в інфраструктуру, відновлення», — пояснила голова НКЕК.

