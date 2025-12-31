  1. В Украине

31 декабря – дедлайн подачи отчетов CbC для международных групп компаний

08:48, 31 декабря 2025
ГНС напомнила об обязанности подачи отчетов CbC и ограничениях Электронного кабинета.
31 декабря – дедлайн подачи отчетов CbC для международных групп компаний
До 31 декабря 2025 года налогоплательщики подают отчеты в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Reporting, CbC), финансовый год которых завершился 31 декабря 2024 года. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

По состоянию на 29 декабря 2025 года в налоговую службу подано 46 отчетов CbC. Из них 40 поступили от налогоплательщиков, материнские компании которых являются резидентами других юрисдикций.

В налоговой обращают внимание плательщиков, которые подают отчетность через Электронный кабинет, на ряд технических ограничений. В частности, при заполнении отчета запрещено использовать специальные символы, в том числе двойные кавычки. Кроме того, через Электронный кабинет невозможно подать пакет отчета CbC, содержащий более 99 приложений.

В случае если отчет CbC включает более 99 приложений, плательщикам рекомендуют воспользоваться другими программными продуктами. Такие решения должны соответствовать установленным форматам и техническим требованиям для формирования и подачи электронной отчетности в Государственную налоговую службу.

