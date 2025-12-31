  1. В Україні

31 грудня – дедлайн подання звітів CbC для міжнародних груп компаній

08:48, 31 грудня 2025
ДПС нагадала про обов’язок подання звітів CbC та обмеження Електронного кабінету.
До 31 грудня 2025 року платники податків подають Звіти у розрізі країн міжнародної групи компаній (Country-by-Country Reporting, CbC), фінансовий рік яких завершився 31 грудня 2024 року. Про це нагадала Державна податкова служба України.

Станом на 29 грудня 2025 року до податкової служби подано 46 звітів CbC. З них 40 надійшли від платників податків, материнські компанії яких є резидентами інших юрисдикцій.

У податковій звертають увагу платників, які подають звітність через Електронний кабінет, на низку технічних обмежень. Зокрема, під час заповнення звіту заборонено використовувати спеціальні символи, у тому числі подвійні лапки. Крім того, через Електронний кабінет неможливо подати пакет звіту CbC, що містить понад 99 додатків.

У разі якщо звіт CbC включає більше ніж 99 додатків, платникам рекомендують скористатися іншими програмними продуктами. Такі рішення мають відповідати встановленим форматам і технічним вимогам для формування та подання електронної звітності до Державної податкової служби.

податкова ДПС

