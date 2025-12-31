В Обуховском районе и Вышгороде восстановили стабильное электроснабжение

На левобережье области до сих пор применяют экстренные отключения света.

В Обуховском районе и в Вышгороде восстановили стабильное электроснабжение. В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских атак на объекты энергетики. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в общинах Обуховского района, пострадавших в результате обстрелов, уже восстановили теплоснабжение. Также полностью вернули электроэнергию в Вышгороде, где жители оставались без света почти 100 часов.

В целом за неделю аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах Киевской области.

В то же время в районах с наиболее сложными повреждениями восстановительные работы продолжаются. На левобережье области временно применяют экстренные отключения электроэнергии.

Вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.

