  1. В Украине

В Обуховском районе и Вышгороде восстановили стабильное электроснабжение

08:30, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На левобережье области до сих пор применяют экстренные отключения света.
В Обуховском районе и Вышгороде восстановили стабильное электроснабжение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Обуховском районе и в Вышгороде восстановили стабильное электроснабжение. В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских атак на объекты энергетики. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в общинах Обуховского района, пострадавших в результате обстрелов, уже восстановили теплоснабжение. Также полностью вернули электроэнергию в Вышгороде, где жители оставались без света почти 100 часов.

В целом за неделю аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах Киевской области.

В то же время в районах с наиболее сложными повреждениями восстановительные работы продолжаются. На левобережье области временно применяют экстренные отключения электроэнергии.

Вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика Киевская область электроэнергия отключение света свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]