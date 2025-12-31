В Обухівському районі та Вишгороді відновили стабільне електропостачання

На лівобережжі області досі застосовують екстрені відключення світла.

В Обухівському районі та у Вишгороді відновили стабільне електропостачання. У Київській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожих атак на об’єкти енергетики. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, у громадах Обухівського району, які постраждали внаслідок обстрілів, уже відновили теплопостачання. Також повністю повернули електроенергію у Вишгороді, де мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

Загалом за тиждень аварійні бригади відновили електропостачання для 356,5 тисячі родин у 46 населених пунктах Київської області.

Водночас у районах із найскладнішими пошкодженнями відновлювальні роботи тривають. На лівобережжі області тимчасово застосовують екстрені відключення електроенергії.

Уся критична інфраструктура працює, забезпечено водопостачання, водовідведення та теплопостачання, функціонують пункти незламності.

