  1. В Україні

В Обухівському районі та Вишгороді відновили стабільне електропостачання

08:30, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На лівобережжі області досі застосовують екстрені відключення світла.
В Обухівському районі та Вишгороді відновили стабільне електропостачання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Обухівському районі та у Вишгороді відновили стабільне електропостачання. У Київській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожих атак на об’єкти енергетики. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, у громадах Обухівського району, які постраждали внаслідок обстрілів, уже відновили теплопостачання. Також повністю повернули електроенергію у Вишгороді, де мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

Загалом за тиждень аварійні бригади відновили електропостачання для 356,5 тисячі родин у 46 населених пунктах Київської області.

Водночас у районах із найскладнішими пошкодженнями відновлювальні роботи тривають. На лівобережжі області тимчасово застосовують екстрені відключення електроенергії.

Уся критична інфраструктура працює, забезпечено водопостачання, водовідведення та теплопостачання, функціонують пункти незламності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика Київська область електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]