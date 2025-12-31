Бесплатная реабилитация в Украине – кто имеет право, какие услуги предоставляются и как их получить

Реабилитационную помощь по Программе медицинских гарантий могут получить взрослые и дети независимо от причины нарушения здоровья.

В Украине бесплатная реабилитационная помощь доступна всем пациентам – как взрослым, так и детям – независимо от причины нарушения здоровья. Речь идет, в частности, о последствиях ранений, оперативных вмешательств, тяжелых заболеваний и других состояний, требующих восстановления.

Предоставление таких услуг обеспечивается в рамках Программы медицинских гарантий. Она покрывает все расходы, связанные с прохождением реабилитации в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины.

Что входит в бесплатные услуги?

В перечень бесплатных реабилитационных услуг входит физическая терапия — лечебные упражнения, направленные на восстановление и улучшение двигательных функций, увеличение объема движений, мышечной силы, выносливости, координации и функциональной независимости с учетом индивидуальных потребностей пациента. Также предусмотрена терапия речи и речевых функций для пациентов с нарушениями коммуникации, глотания и связанных с этим когнитивных функций.

Отдельным направлением является эрготерапия, которая помогает приобрести навыки самообслуживания и адаптироваться к повседневной жизни. Пациентам и членам их семей предоставляется психологическая поддержка для сохранения эмоциональной стабильности и адаптации к изменениям, связанным с болезнью или травмой. Также предусмотрено обучение родственников и опекунов навыкам ухода и реабилитации, которые можно продолжать в домашних условиях.

Все эти услуги в рамках договора с НСЗУ являются бесплатными. Чтобы получить амбулаторную реабилитацию, необходимо обратиться к семейному или лечащему врачу, который оценивает состояние пациента и выдает электронное направление. Направление на стационарную реабилитацию предоставляет исключительно лечащий врач соответствующей специализации, в зависимости от заболевания или травмы. При этом пациент имеет право самостоятельно выбрать медицинское учреждение для прохождения реабилитации.

