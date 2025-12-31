Безоплатна реабілітація в Україні – хто має право, які послуги надають і як їх отримати

Реабілітаційну допомогу за Програмою медичних гарантій можуть отримати дорослі й діти незалежно від причини порушення здоров’я.

В Україні безоплатна реабілітаційна допомога доступна всім пацієнтам — як дорослим, так і дітям — незалежно від причини порушення здоров’я. Йдеться, зокрема, про наслідки поранень, оперативних втручань, тяжких захворювань та інших станів, що потребують відновлення.

Надання таких послуг забезпечується в межах Програми медичних гарантій. Вона покриває всі витрати, пов’язані з проходженням реабілітації в медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України.

Що входить до безоплатних послуг?

До переліку безоплатних реабілітаційних послуг входить фізична терапія — лікувальні вправи, спрямовані на відновлення та покращення рухових функцій, збільшення обсягу рухів, м’язової сили, витривалості, координації та функціональної незалежності з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта. Також передбачена терапія мови та мовлення для пацієнтів із порушеннями комунікації, ковтання та пов’язаних із цим когнітивних функцій.

Окремим напрямом є ерготерапія, яка допомагає набути навичок самообслуговування та адаптуватися до повсякденного життя. Пацієнтам і членам їхніх родин надається психологічна підтримка для збереження емоційної стабільності та адаптації до змін, пов’язаних із хворобою або травмою. Також передбачене навчання родичів і опікунів навичкам догляду та реабілітації, які можна продовжувати в домашніх умовах.

Усі ці послуги в межах договору з НСЗУ є безоплатними. Щоб отримати амбулаторну реабілітацію, необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, який оцінює стан пацієнта та видає електронне направлення. Направлення на стаціонарну реабілітацію надає виключно лікуючий лікар відповідної спеціалізації, залежно від захворювання або травми. При цьому пацієнт має право самостійно обрати медичний заклад для проходження реабілітації.

