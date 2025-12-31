В Украине в 2026 году запускают еЧек — цифровой электронный чек для покупок

Сервис будет хранить чеки в банковском приложении для гарантии и возврата товаров.

В Украине в 2026 году стартует еЧек — электронный чек для онлайн- и офлайн-покупок, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Документ будет автоматически храниться в банковском приложении для гарантии и возврата товаров.

Как сообщили в Минэкономики, правительство приняло постановление, которым урегулировало запуск еЧека — национального электронного чека.

еЧек — это электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

По данным ведомства, введение еЧека является частью более широкого курса государства на дерегуляцию, цифровизацию сервисов и уменьшение лишней административной нагрузки.

Сервис не является обязательным: покупатель может получить бумажный чек или оба вида одновременно.

«Запуск еЧека — это ответ на изменение экономики и рост онлайн-торговли. Бумажный чек часто теряется или вообще не выдается, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса — меньше бумаги и расходов, для государства — более прозрачные данные без усиления контроля», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Запуск еЧека запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение — это экспериментальный проект. На первом этапе сервис будет работать в формате пилота с отдельными национальными торговыми сетями и банками.

єЧек является добровольным сервисом и не изменяет действующие требования по применению РРО/ПРРО. єЧек является инструментом предоставления доступа к информации о расчетном документе, хранящемся в Системе учета данных регистраторов расчетных операций.

