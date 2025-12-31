В Україні у 2026 році запускають єЧек — цифровий електронний чек для покупок

Сервіс зберігатиме чеки в банківському застосунку для гарантії та повернення товарів.

В Україні у 2026 році стартує єЧек — електронний чек для онлайн- і офлайн-покупок, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ автоматично зберігатиметься в банківському застосунку для гарантії та повернення товарів.

Як повідомили в Мінекономіки, уряд ухвалив постанову, якою врегулював запуск єЧеку — національного електронного чека.

єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

За даними відомства, запровадження єЧеку є частиною ширшого курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення зайвого адміністративного навантаження.

Сервіс не є обов’язковим: покупець може отримати паперовий чек або обидва види одночасно.

«Запуск єЧеку — це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу — менше паперу й витрат, для держави — прозоріші дані без посилення контролю», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Запуск єЧеку запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження — це експериментальний проєкт. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.

єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. єЧек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

