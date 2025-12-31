Вино по-европейски: какие новые требования для виноделов заработают в Украине с 2026 года
1 января 2026 года вступит в силу Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства» №3928-IX, принятый Верховной Радой Украины 22 августа 2024 года по представлению Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
Закон вводит обновленные правила для производителей винограда и винодельческой продукции и устанавливает современные требования к выращиванию винограда, производству, маркировке и обороту вина, а также приближает украинскую систему к европейским стандартам.
Защита географических указаний
Одним из ключевых элементов Закона является защита географических указаний — классификация по европейскому образцу, которым вводится четкое разделение вин по происхождению на вина с защищенным наименованием происхождения (ЗНП) и вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ).
Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение.
Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество.
Виноградарско-винодельческий реестр
Важным инструментом для упорядочения отрасли станет создание Виноградарско-винодельческого реестра: государство вводит единую информационную систему, где будут зарегистрированы все участки винограда, производства винограда и продукты виноградарства.
Это гарантирует полную прослеживаемость от лозы до полки магазина.
Дерегулирование для малых производителей
Закон предусматривает упрощение условий для малых виноделов, что будет стимулировать развитие крафтового сегмента и гастротуризма.
Требования к этикетке
Вводятся строгие требования к этикетке: четко регламентируется информация, которая должна быть доступна потребителю, что предотвращает фальсификацию вин.
Обновление терминов и классификации
Закон обновляет термины и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке.
Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.
