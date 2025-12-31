Вино по-європейськи: які нові вимоги для виноробів запрацюють в Україні з 2026 року

Географічні зазначення, реєстр і етикетки – зміни для виноробної галузі з 2026 року.

1 січня 2026 року набуде чинності Закон України «Про виноград, вино та продукти виноградарства» №3928-IX, прийнятий Верховною Радою України 22 серпня 2024 року за поданням Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Закон впроваджує оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції і встановлює сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина, а також наближає українську систему до європейських стандартів.

Захист географічних зазначень

Одним із ключових елементів Закону є захист географічних зазначень — класифікація за європейським зразком, яким впроваджується чіткий поділ вин за походженням на вина із захищеним найменуванням походження (ЗНП) та вина із захищеним географічним зазначенням (ЗГЗ).

Йдеться про назви вин та виноградної продукції, які пов’язані з певною місцевістю, кліматом чи традицією виробництва. Такі позначення підтверджують унікальні властивості продукту та підкреслюють його походження.

Закон встановлює чіткі правила для офіційного визнання й охорони географічних назв, що дає можливість виробникам закріпити за собою регіональні бренди та гарантувати споживачам автентичну якість.

Виноградарсько-виноробний реєстр

Важливим інструментом для впорядкування галузі стане створення Виноградарсько-виноробного реєстру: держава запроваджує єдину інформаційну систему, де будуть зареєстровані всі ділянки винограду, виробництва винограду та продукти виноградарства.

Це гарантує повну простежуваність від лози до полиці магазину.

Дерегуляція для малих виробників

Закон передбачає спрощення умов для малих виноробів, що стимулюватиме розвиток крафтового сегмента та гастротуризму.

Вимоги до етикетки

Запроваджуються суворі вимоги до етикетки: чітко регламентується інформація, яка має бути доступна споживачу, що запобігає фальсифікації вин.

Оновлення термінів та класифікації

Закон оновлює терміни та класифікацію виноробної продукції, встановлює стандарти якості та вимоги до маркування.

Він визначає порядок державного контролю та загальні принципи розвитку виноградарсько-виноробної галузі.

