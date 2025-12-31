  1. В Україні
  2. / Законодавство

Вино по-європейськи: які нові вимоги для виноробів запрацюють в Україні з 2026 року

09:59, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Географічні зазначення, реєстр і етикетки – зміни для виноробної галузі з 2026 року.
Вино по-європейськи: які нові вимоги для виноробів запрацюють в Україні з 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

1 січня 2026 року набуде чинності Закон України «Про виноград, вино та продукти виноградарства» №3928-IX, прийнятий Верховною Радою України 22 серпня 2024 року за поданням Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Закон впроваджує оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції і встановлює сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина, а також наближає українську систему до європейських стандартів.

Захист географічних зазначень

Одним із ключових елементів Закону є захист географічних зазначень — класифікація за європейським зразком, яким впроваджується чіткий поділ вин за походженням на вина із захищеним найменуванням походження (ЗНП) та вина із захищеним географічним зазначенням (ЗГЗ).

Йдеться про назви вин та виноградної продукції, які пов’язані з певною місцевістю, кліматом чи традицією виробництва. Такі позначення підтверджують унікальні властивості продукту та підкреслюють його походження.

Закон встановлює чіткі правила для офіційного визнання й охорони географічних назв, що дає можливість виробникам закріпити за собою регіональні бренди та гарантувати споживачам автентичну якість.

Виноградарсько-виноробний реєстр

Важливим інструментом для впорядкування галузі стане створення Виноградарсько-виноробного реєстру: держава запроваджує єдину інформаційну систему, де будуть зареєстровані всі ділянки винограду, виробництва винограду та продукти виноградарства.

Це гарантує повну простежуваність від лози до полиці магазину.

Дерегуляція для малих виробників

Закон передбачає спрощення умов для малих виноробів, що стимулюватиме розвиток крафтового сегмента та гастротуризму.

Вимоги до етикетки

Запроваджуються суворі вимоги до етикетки: чітко регламентується інформація, яка має бути доступна споживачу, що запобігає фальсифікації вин.

Оновлення термінів та класифікації

Закон оновлює терміни та класифікацію виноробної продукції, встановлює стандарти якості та вимоги до маркування.

Він визначає порядок державного контролю та загальні принципи розвитку виноградарсько-виноробної галузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]