З 1 січня 2026 року українське виноробство перейде на нові правила

16:30, 15 грудня 2025
В Україні запрацюють оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції.
Фото: texty.org.ua
1 січня 2026 року набуває чинності новий Закон України «Про виноград, вино та продукти виноградарства». 

Документ, як нагадала Держпродспоживслужба, встановлює сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина, а також наближає українську систему до європейських стандартів.

Одним із ключових елементів Закону є захист географічних зазначень. Йдеться про назви вин та виноградної продукції, які пов’язані з певною місцевістю, кліматом чи традицією виробництва. Такі позначення підтверджують унікальні властивості продукту та підкреслюють його походження. Закон встановлює чіткі правила для офіційного визнання й охорони географічних назв, що дає можливість виробникам закріпити за собою регіональні бренди та гарантувати споживачам автентичну якість.

Важливим інструментом для впорядкування галузі стане Виноградарсько-виноробний реєстр. Це державна система, у якій буде зібрана інформація про виноградники, виробників та учасників ринку.

Закон також оновлює терміни та класифікацію виноробної продукції, встановлює стандарти якості та вимоги до маркування. Він визначає порядок державного контролю та загальні принципи розвитку виноградарсько-виноробної галузі.

Держпродспоживслужба додала, що набрання чинності цим Законом відкриває нові можливості для українських регіонів, які мають давні виноробні традиції. Захищені географічні зазначення стають важливим інструментом для просування локальних продуктів, формування впізнаваних брендів та зміцнення конкурентних позицій українських вин на внутрішньому і міжнародному ринках.

У контексті наближення українського законодавства до норм ЄС, Держпродспоживслужба забезпечуватиме дотримання нових правил, контроль безпечності та  якості, а також роботу механізмів захисту географічних зазначень, сприяючи розвитку конкурентного та сучасного виноробного сектору.

