С 1 января 2026 года украинское виноделие перейдет на новые правила

В Украине начнут действовать обновленные правила для производителей винограда и винодельческой продукции.

Фото: texty.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

1 января 2026 года вступает в силу новый Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства».

Документ, как напомнила Госпродпотребслужба, устанавливает современные требования к выращиванию винограда, производству, маркировке и обороту вина, а также приближает украинскую систему к европейским стандартам.

Одним из ключевых элементов Закона является защита географических указаний. Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение. Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество.

Важным инструментом для упорядочивания отрасли станет Виноградарско-винодельческий реестр. Это государственная система, в которой будет собрана информация о виноградниках, производителях и участниках рынка.

Закон также обновляет термины и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке. Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.

Госпродпотребслужба добавила, что вступление в силу данного Закона открывает новые возможности для украинских регионов, которые имеют давние винодельческие традиции. Защищенные географические указания становятся важным инструментом продвижения локальных продуктов, формирования узнаваемых брендов и укрепления конкурентных позиций украинских вин на внутреннем и международном рынках.

В контексте приближения украинского законодательства к нормам ЕС Госпродпотребслужба будет обеспечивать соблюдение новых правил, контроль безопасности и качества, а также функционирование механизмов защиты географических указаний, способствуя развитию конкурентного и современного винодельческого сектора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.