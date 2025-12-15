  1. Законодательство
  2. / В Украине

С 1 января 2026 года украинское виноделие перейдет на новые правила

16:30, 15 декабря 2025
В Украине начнут действовать обновленные правила для производителей винограда и винодельческой продукции.
С 1 января 2026 года украинское виноделие перейдет на новые правила
Фото: texty.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

1 января 2026 года вступает в силу новый Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства». 

Документ, как напомнила Госпродпотребслужба, устанавливает современные требования к выращиванию винограда, производству, маркировке и обороту вина, а также приближает украинскую систему к европейским стандартам.

Одним из ключевых элементов Закона является защита географических указаний. Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение. Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество.

Важным инструментом для упорядочивания отрасли станет Виноградарско-винодельческий реестр. Это государственная система, в которой будет собрана информация о виноградниках, производителях и участниках рынка.

Закон также обновляет термины и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке. Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.

Госпродпотребслужба добавила, что вступление в силу данного Закона открывает новые возможности для украинских регионов, которые имеют давние винодельческие традиции. Защищенные географические указания становятся важным инструментом продвижения локальных продуктов, формирования узнаваемых брендов и укрепления конкурентных позиций украинских вин на внутреннем и международном рынках.

В контексте приближения украинского законодательства к нормам ЕС Госпродпотребслужба будет обеспечивать соблюдение новых правил, контроль безопасности и качества, а также функционирование механизмов защиты географических указаний, способствуя развитию конкурентного и современного винодельческого сектора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]