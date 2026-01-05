5 января – какой сегодня праздник и главные события

В этот день отмечают Надвечерье Богоявления.

5 января в Украине и мире отмечают Крещенский Сочельник, или Преддверие Богоявления. Также на эту дату приходится День диалога, Двенадцатая ночь, День «Слава Богу, сегодня понедельник», День кето-диеты и Международный разгрузочный день.

В этот день в разные годы произошли события, оставившие заметный след в истории:

В 1918 году Украинская Народная Республика ввела в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и на идиш.

В 1977 году были арестованы лидеры Украинского Хельсинкского союза Николай Руденко и Олекса Тихий.

В 2011 году количество пользователей интернета в мире достигло 2 миллиардов.

В 2019 году Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

По церковному календарю 5 января чтят память святых мучеников Теопемпта и Теоны. Теопемпт был епископом в Никомедии в начале IV века при правлении императора Диоклетиана и погиб за отказ отречься от христианской веры. Теона, который сначала был языческим магом, обратился в христианство, став свидетелем веры Теопемпта, и также принял мученическую смерть.

Именины в этот день отмечают Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения и Татьяна.

