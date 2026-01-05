  1. Общество

5 января – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В этот день отмечают Надвечерье Богоявления.
5 января – какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 января в Украине и мире отмечают Крещенский Сочельник, или Преддверие Богоявления. Также на эту дату приходится День диалога, Двенадцатая ночь, День «Слава Богу, сегодня понедельник», День кето-диеты и Международный разгрузочный день.

В этот день в разные годы произошли события, оставившие заметный след в истории:

  • В 1918 году Украинская Народная Республика ввела в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и на идиш.
  • В 1977 году были арестованы лидеры Украинского Хельсинкского союза Николай Руденко и Олекса Тихий.
  • В 2011 году количество пользователей интернета в мире достигло 2 миллиардов.
  • В 2019 году Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

По церковному календарю 5 января чтят память святых мучеников Теопемпта и Теоны. Теопемпт был епископом в Никомедии в начале IV века при правлении императора Диоклетиана и погиб за отказ отречься от христианской веры. Теона, который сначала был языческим магом, обратился в христианство, став свидетелем веры Теопемпта, и также принял мученическую смерть.

Именины в этот день отмечают Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения и Татьяна.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]