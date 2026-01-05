5 січня – яке сьогодні свято та головні події

Цього дня відзначають Надвечір’я Богоявлення.

5 січня в Україні та світі відзначають Хрещенський Святвечір, або Надвечір’я Богоявлення. Також на цю дату припадають День діалогу, Дванадцята ніч, День «Дякувати Богу, сьогодні понеділок», День кето-дієти та Міжнародний розвантажувальний день.

Цього дня в різні роки відбулися події, що залишили помітний слід в історії:

У 1918 році Українська Народна Республіка ввела в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.

У 1977 році були заарештовані лідери Української Гельсінської Спілки Микола Руденко і Олекса Тихий.

У 2011 році кількість користувачів інтернету у світі досягла 2 мільярдів.

У 2019 році Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.

За церковним календарем 5 січня вшановують пам’ять святих мучеників Теопемпта і Теони. Теопемпт був єпископом у Нікомедії на початку IV століття за правління імператора Діоклетіана та загинув за відмову зректися християнської віри. Теона, який спершу був язичницьким магом, навернувся до християнства, ставши свідком віри Теопемпта, і також зазнав мученицької смерті.

Іменини цього дня відзначають Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія та Тетяна.

