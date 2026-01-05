В Киеве вражеский дрон попал в частную клинику – есть пострадавшие и погибший

В результате попадания в частный медицинский центр погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения.

Фото: Полиция Киева

Российские войска в ночь на 5 января атаковали Киев беспилотниками. В результате удара дрона повреждено здание частного медицинского учреждения в Оболонском районе столицы.

Как сообщили в полиции Киева и проинформировал городской голова Виталий Кличко, в результате попадания погиб один человек, еще четверо получили ранения. По словам Кличко, по состоянию на 07:50, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Погибшим оказался мужчина, который проходил лечение в медицинском учреждении.

В полиции уточнили, что в ночное время во время вражеской воздушной атаки было зафиксировано попадание беспилотника в здание частного медицинского центра с последующим возгоранием. По состоянию на 07:15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении.

Среди пострадавших — 42-летняя женщина, которой медицинскую помощь оказали на месте, а также женщины в возрасте 77 и 97 лет, которых госпитализировали.

Всего в частной клинике находились 26 пациентов. После атаки 16 из них перевезли в коммунальные больницы Киева.

Фото: ГСЧС

