  1. В Україні

У Києві ворожий дрон влучив в приватну клініку – є постраждалі і загиблий

08:30, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внаслідок влучання у приватний медичний центр загинув чоловік, ще кілька людей отримали поранення.
У Києві ворожий дрон влучив в приватну клініку – є постраждалі і загиблий
Фото: Поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські війська в ніч на 5 січня атакували Київ безпілотниками. Внаслідок удару дрона пошкоджено будівлю приватного медичного закладу в Оболонському районі столиці.

Як повідомили в поліції Києва та поінформував міський голова Віталій Кличко, внаслідок влучання загинув один чоловік, ще четверо людей дістали поранення. За словами Кличка станом на 07:50, двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. Загиблим виявився чоловік, який проходив лікування в медичному закладі.

У поліції уточнили, що в нічний час під час ворожої повітряної атаки було зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру з подальшим загоранням. Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні.

Серед постраждалих — 42-річна жінка, якій медичну допомогу надали на місці, а також жінки віком 77 та 97 років, яких госпіталізували.

Загалом у приватній клініці перебували 26 пацієнтів. Після атаки 16 із них перевезли до комунальних лікарень Києва.

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція росія ДСНС Київ Україна війна обстріл дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]