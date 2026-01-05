У Києві ворожий дрон влучив в приватну клініку – є постраждалі і загиблий

Внаслідок влучання у приватний медичний центр загинув чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

Фото: Поліція Києва

Російські війська в ніч на 5 січня атакували Київ безпілотниками. Внаслідок удару дрона пошкоджено будівлю приватного медичного закладу в Оболонському районі столиці.

Як повідомили в поліції Києва та поінформував міський голова Віталій Кличко, внаслідок влучання загинув один чоловік, ще четверо людей дістали поранення. За словами Кличка станом на 07:50, двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. Загиблим виявився чоловік, який проходив лікування в медичному закладі.

У поліції уточнили, що в нічний час під час ворожої повітряної атаки було зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру з подальшим загоранням. Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні.

Серед постраждалих — 42-річна жінка, якій медичну допомогу надали на місці, а також жінки віком 77 та 97 років, яких госпіталізували.

Загалом у приватній клініці перебували 26 пацієнтів. Після атаки 16 із них перевезли до комунальних лікарень Києва.

Фото: ДСНС

