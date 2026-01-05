Сколько работодатель должен уплатить налогов за наемного работника в 2026 году

В 2026 году выросли суммы, которые работодатель должен уплатить в бюджет за наемного работника.

Главное управление ГНС в Харьковской области напомнило, сколько работодатель должен уплатить в бюджет за наемного работника в 2026 году. Суммы рассчитаны при условии выплаты минимальной заработной платы — 8 647 грн.

Единый взнос (22% от МЗП) — 1 902,34 грн

НДФЛ (18%) удерживается с работника — 1 556,46 грн

Военный сбор (5%) удерживается с работника — 432,35 грн.

Напомним, согласно закону о бюджете на 2026 год, с 1 января минимальная заработная плата выросла с 8 000 до 8 647 гривен. При этом прожиточный минимум вырос до 3 209 гривен, для трудоспособных лиц — 3 328 гривен, для нетрудоспособных — 2 959 гривен, для детей до 6 лет — 2 817 гривен и детей в возрасте 6–18 лет — 3 512 гривен.

