  1. В Украине

Сколько работодатель должен уплатить налогов за наемного работника в 2026 году

07:54, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году выросли суммы, которые работодатель должен уплатить в бюджет за наемного работника.
Сколько работодатель должен уплатить налогов за наемного работника в 2026 году
Фото: depositphotos.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Харьковской области напомнило, сколько работодатель должен уплатить в бюджет за наемного работника в 2026 году. Суммы рассчитаны при условии выплаты минимальной заработной платы — 8 647 грн.

Единый взнос (22% от МЗП) — 1 902,34 грн

НДФЛ (18%) удерживается с работника — 1 556,46 грн

Военный сбор (5%) удерживается с работника — 432,35 грн.

Напомним, согласно закону о бюджете на 2026 год, с 1 января минимальная заработная плата выросла с 8 000 до 8 647 гривен. При этом прожиточный минимум вырос до 3 209 гривен, для трудоспособных лиц — 3 328 гривен, для нетрудоспособных — 2 959 гривен, для детей до 6 лет — 2 817 гривен и детей в возрасте 6–18 лет — 3 512 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]