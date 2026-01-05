Скільки роботодавець має сплатити податків за найманого працівника у 2026 році

У 2026 році зросли суми, які роботодавець має сплатити до бюджету за найманого працівника.

Фото: depositphotos.com

Головне управління ДПС у Харківській області нагадало, скільки роботодавець має сплатити до бюджету за найманого працівника у 2026 році. Суми розраховані за умови виплати мінімальної заробітної плати — 8 647 грн

Єдиний внесок (22% від МЗП) — 1 902,34 грн

ПДФО (18%) утримується з працівника — 1 556,46 грн

Військовий збір (5%) утримується з працівника — 432,35 грн.

Нагадаємо, згідно з закону про бюджет на 2026 рік, з 1 січня мінімальна зарплата зросла з 8000 до 8647 гривень. При цьому прожитковий мінімум зріс до 3209 гривень, для працездатних осіб – 3328 гривень, для непрацездатних – 2959 гривень, для дітей до 6 років – 2817 гривень і дітей 6-18 років – 3512 гривень.

