Каков порядок перехода на единый счет для уплаты налогов — разъяснение ГНС
Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило, что единый счет — это счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя ГНС, который используется для уплаты налогов и сборов. Такой способ уплаты налогов является удобным, поскольку значительно сокращает ваши финансовые затраты и время на формирование расчетных документов.
Чтобы перейти на единый счет, необходимо:
- через Электронный кабинет подать «Уведомление об использовании единого счета» по форме J/F 1307001;
- получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет;
- предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей либо с определением получателей.
«Датой зачисления средств на единый счет будет дата расчетов плательщика с бюджетом и фондами.
Необходимо помнить, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года», — добавили в ГНС.
