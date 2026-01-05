Каков порядок перехода на единый счет для уплаты налогов — разъяснение ГНС

Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать несколько шагов.

Главное управление ГНС в Полтавской области напомнило, что единый счет — это счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя ГНС, который используется для уплаты налогов и сборов. Такой способ уплаты налогов является удобным, поскольку значительно сокращает ваши финансовые затраты и время на формирование расчетных документов.

Чтобы перейти на единый счет, необходимо:

через Электронный кабинет подать «Уведомление об использовании единого счета» по форме J/F 1307001;

получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет;

предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей либо с определением получателей.

«Датой зачисления средств на единый счет будет дата расчетов плательщика с бюджетом и фондами.

Необходимо помнить, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года», — добавили в ГНС.

