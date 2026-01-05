  1. В Україні

Який порядок переходу на єдиний рахунок для сплати податків — роз’яснення ДПС

08:48, 5 січня 2026
Щоб перейти на єдиний рахунок необхідно зробити кілька кроків.
Головне управлінні ДПС у Полтавській області нагадало, що єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я ДПС, який використовується для сплати податків та зборів. Такий спосіб сплати податків є комфортним, оскільки, значно скорочує ваші фінансові витрати та час на формування розрахункових документів.

Щоб перейти на єдиний рахунок необхідно:

- через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001;

- отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;

- надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або із визначенням одержувачів.

«Датою зарахування коштів на єдиний рахунок буде дата розрахунків платника з бюджетом та фондами.

Необхідно пам’ятати, що відмовитись від використання єдиного рахунку можливо буде з 1 січня наступного календарного року», - додали у ДПС.

податкова

