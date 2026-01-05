  1. В Украине

В Вооруженных Силах Украины значительно выросло количество женщин-офицеров: уже 21% от состава

09:24, 5 января 2026
Уже сегодня более пятой части всех военнослужащих-офицеров — это женщины.
Количество женщин-офицеров в рядах Вооруженных сил Украины существенно возросло за последние годы и особенно — после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявила советница по гендерным вопросам Генерального штаба ВСУ Оксана Григорьева в первом выпуске второго сезона подкаста «1325».

По ее словам, еще с 2019 года в армии начали появляться первые выпуски молодых офицеров-женщин, которые со временем продвинулись по карьерной лестнице и сейчас имеют звания капитанов и майоров. В Украине уже сформировалась целая плеяда женщин-офицеров, которые проходят службу по специальности и занимают ответственные должности.

В то же время, как отмечает Григорьева, вопрос карьерного роста женщин в армии длительное время оставался проблемным. В частности, в Вооруженных силах до сих пор нет женщин-генералов в боевых подразделениях. Имеющиеся генеральские звания среди женщин касаются исключительно медицинской службы.

«У нас есть девушки — командиры взводов, есть девушки — командиры рот. Есть даже уже и командиры воинских частей. Правда, это у нас в Воздушных силах — в психологической поддержке. Но это все равно командир части. Это очень важно. И в ТРО есть командир батальона — женщина. То есть у нас уже дают возможность. Потому что раньше, знаете, уже все убедились, что они отлично воюют, а к управлению еще не очень допускают. Но со временем эти стереотипы меняются», — подчеркнула Григорьева.

Если еще два года назад говорили, что лишь около 4% офицерского состава — это женщины, то сегодня 21% женщин, которые служат в Вооруженных силах Украины, являются офицерами, и это очень серьезный прогресс, говорит она.

Ранее о росте роли женщин в армии также сообщала руководитель службы гендерной интеграции Национальной гвардии Украины Елена Старикова, отметив, что количество должностей в армии, которые занимают женщины, увеличилось как минимум в пять–шесть раз.

ВСУ армия военнослужащие женщины

