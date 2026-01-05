  1. В Україні

У Збройних Сили України значно зросла кількість жінок-офіцерок: уже 21% від складу

09:24, 5 січня 2026
Уже сьогодні понад п’ята частина всіх військовослужбовців-офіцерів — це жінки.
Кількість жінок-офіцерок у лавах Збройних Cил України суттєво зросла за останні роки і особливо — після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявила радниця з гендерних питань Генерального штабу ЗСУ Оксана Григор’єва у першому випуску другого сезону подкасту «1325».

За її словами, ще з 2019 року в армії почали з’являтися перші випуски молодих офіцерок, які з часом просунулися кар’єрними сходами та нині мають звання капітанів і майорів. В Україні вже сформувалася ціла плеяда жінок-офіцерів, які проходять службу за фахом і займають відповідальні посади.

Водночас, як зазначає Григор’єва, питання кар’єрного зростання жінок у війську тривалий час залишалося проблемним. Зокрема, у Збройних Cилах досі немає жінок-генералів у бойових підрозділах. Наявні генеральські звання серед жінок стосуються виключно медичної служб.

«У нас є командири взводів дівчата, є ротні дівчата. Є навіть вже і командири військових частин. Правда, це в нас у Повітряних силах є в психологічній підтримці. Але це все ж командирка частини. Це дуже важливо. І в ТРО є командирка батальйону. Тобто в нас вже дають можливість. Бо раніше, знаєте, вже всі переконалися, що вони класно воюють, а до керування ще не дуже допускають. Але з часом ті стереотипи змінюютьс», — підкреслила Григор’єва.

Якщо ще два роки тому говорили, що лише близько 4% офіцерського складу — це жінки, то сьогодні 21% жінок, які служать у Збройних силах України, є офіцерками і це дуже серйозний прогрес, каже вона.

Раніше про зростання ролі жінок у війську також повідомляла керівниця служби гендерної інтеграції Національної гвардії України Олена Старікова, зазначивши, що кількість посад в армії, які обіймають жінки, зросла щонайменше у п’ять–шість разів.

