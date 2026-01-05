В Полтавской области за год осудили 68 уклонистов от мобилизации

Суды вынесли реальные и условные сроки за невыполнение обязанностей во время призыва.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение 2025 года судами Полтавской области было вынесено 68 приговоров по уклонению от мобилизации. Во всех случаях мужчин признали виновными в том, что они не явились в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для отправки в воинские части или учебные центры. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Из них 27 человек получили реальные сроки заключения, в том числе два – после апелляции прокуратуры. Кроме того, Полтавский апелляционный суд отменил три приговора первой инстанции, которые предусматривали условное наказание, и назначил осужденным по три года заключения.

В ТЦК и СП подчеркнули, что они не ведут следственных действий и не выносят приговоров, а только информируют о правонарушениях. Уклонение от мобилизации квалифицируется как уголовное правонарушение, а условный срок не освобождает от обязанности участвовать в призыве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.