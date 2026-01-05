  1. В Украине

В Полтавской области за год осудили 68 уклонистов от мобилизации

07:18, 5 января 2026
Суды вынесли реальные и условные сроки за невыполнение обязанностей во время призыва.
В течение 2025 года судами Полтавской области было вынесено 68 приговоров по уклонению от мобилизации. Во всех случаях мужчин признали виновными в том, что они не явились в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для отправки в воинские части или учебные центры. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Из них 27 человек получили реальные сроки заключения, в том числе два – после апелляции прокуратуры. Кроме того, Полтавский апелляционный суд отменил три приговора первой инстанции, которые предусматривали условное наказание, и назначил осужденным по три года заключения.

В ТЦК и СП подчеркнули, что они не ведут следственных действий и не выносят приговоров, а только информируют о правонарушениях. Уклонение от мобилизации квалифицируется как уголовное правонарушение, а условный срок не освобождает от обязанности участвовать в призыве.

