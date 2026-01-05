На Полтавщині за рік засудили 68 ухилянтів від мобілізації

Суди винесли реальні та умовні терміни за невиконання обов’язків під час призову.

Протягом 2025 року судами Полтавської області було винесено 68 вироків стосовно ухилення від мобілізації. В усіх випадках чоловіків визнали винними у тому, що вони не з’явилися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для відправлення до військових частин або навчальних центрів. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

З них 27 осіб отримали реальні терміни ув’язнення, у тому числі два – після апеляції прокуратури. Крім того, Полтавський апеляційний суд скасував три вироки першої інстанції, які передбачали умовне покарання, та призначив засудженим по три роки ув’язнення.

У ТЦК та СП наголосили, що вони не ведуть слідчих дій і не виносять вироків, а лише інформують про правопорушення. Ухилення від мобілізації кваліфікується як кримінальне правопорушення, а умовний термін не звільняє від обов’язку брати участь у призові.

