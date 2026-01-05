  1. В Україні

На Полтавщині за рік засудили 68 ухилянтів від мобілізації

07:18, 5 січня 2026
Суди винесли реальні та умовні терміни за невиконання обов’язків під час призову.
Протягом 2025 року судами Полтавської області було винесено 68 вироків стосовно ухилення від мобілізації. В усіх випадках чоловіків визнали винними у тому, що вони не з’явилися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для відправлення до військових частин або навчальних центрів. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

З них 27 осіб отримали реальні терміни ув’язнення, у тому числі два – після апеляції прокуратури. Крім того, Полтавський апеляційний суд скасував три вироки першої інстанції, які передбачали умовне покарання, та призначив засудженим по три роки ув’язнення.

У ТЦК та СП наголосили, що вони не ведуть слідчих дій і не виносять вироків, а лише інформують про правопорушення. Ухилення від мобілізації кваліфікується як кримінальне правопорушення, а умовний термін не звільняє від обов’язку брати участь у призові.

суд Полтава ТЦК мобілізація

