Космический 2026 год – когда наблюдать за звездным небом

Астрономы прогнозируют много северного сияния, парад планет и затмения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Любители наблюдать за звездным небом будут иметь впечатляющий 2026 год. В течение следующих двух лет будет хорошая возможность увидеть много северного сияния. Об этом пишет NRK.

Саннес и Рьод Одегаард объясняют, что солнце переживает максимум активности. Мы находимся в самой сильной фазе за 22 года.

Лучший период для северного сияния сейчас ближе к весне, к весеннему равноденствию.

Парад планет в феврале

В конце февраля на небе выстроятся шесть планет. Пять из них можно увидеть невооруженным глазом: Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий и Уран.

Саннес объясняет, что нужно некоторое время, прежде чем можно будет увидеть планеты по порядку, поскольку планеты вращаются по-разному. Там, где Меркурий вращается вокруг Солнца за 1/4 года, Плутон вращается вокруг Солнца за 248 лет.

Поэтому это очень крутая, редкая вещь, которая случается.

Саннес объясняет, что пройдет много времени, прежде чем мы увидим полноценные восемь планет подряд. Это произойдет не раньше 2673 года.

Еще более 600 лет. Но вы можете отметить это в календаре.

Август — месяц неба в году

12 августа стоит посмотреть на Луну. Это солнечное затмение десятилетия, которое будет полным в некоторых частях Европы.

Это самое большое затмение, которое мы имели в Норвегии с 20 марта 2015 года. И нам придется ждать до 2039 или 2048 года, чтобы увидеть такое же.

Всего через несколько часов после солнечного затмения самый мощный метеорный поток года, Персеиды, достигает своего максимума.

Здесь можно увидеть 100-120 падающих звезд в час.

28 августа произойдет лунное затмение.

И оно почти полное. Это составляет 93,5 процента от полного затмения. Вы, вероятно, увидите характерный красный цвет, который появляется во время лунного затмения.

Красота лунных затмений заключается в том, что они длятся долго.

Возвращение человека на Луну

Последний раз мы были на Луне в 1972 году. С февраля по апрель люди планируют выйти на орбиту Луны. Они испытают новую систему SLS NASA с помощью космического корабля Orion.

Они будут вращаться вокруг Земли и Луны и проверять, все ли работает, чтобы подготовить почву для четырех астронавтов, путешествие которых запланировано на 2027 год.

Двое из четырех, которые отправятся в 2027 году, должны приземлиться на южном полюсе Луны. Другие два будут ждать на орбите вокруг Луны.

Можно ли увидеть из городов

Лунные и солнечные затмения вполне нормально наблюдать из любого места, главное, чтобы боги погоды были с нами.

Хуже дела с падающими звездами и планетами Уран.

Чтобы это увидеть, буквально нужно поехать дальше в сельскую местность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.