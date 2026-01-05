  1. Суспільство

Космічний 2026 рік – коли спостерігати за зоряним небом

07:00, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Астрономи прогнозують багато північного сяйва, парад планет та затемнення.
Космічний 2026 рік – коли спостерігати за зоряним небом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Любителі спостерігати за зоряним небом матимуть вражаючий 2026 рік. Протягом наступних двох років буде гарна можливість побачити багато північного сяйва. Про це пише NRK.

Саннес та Рьод Одегаард пояснюють, що сонце переживає максимум активності. Ми знаходимося в найсильнішій фазі за 22 роки.

Найкращий період для північного сяйва зараз ближче до весни, до весняного рівнодення.

Парад планет у лютому

Наприкінці лютого на небі вишикуються шість планет. П'ять з них можна побачити неозброєним оком: Юпітер, Сатурн, Венера, Меркурій та Уран.

Саннес пояснює, що потрібен деякий час, перш ніж можна буде побачити планети по порядку, оскільки планети обертаються по-різному. Там, де Меркурій обертається навколо Сонця за 1/4 року, Плутон обертається навколо Сонця за 248 років.

Тож це дуже крута, рідкісна річ, яка трапляється.

Саннес пояснює, що пройде багато часу, перш ніж ми побачимо повноцінних вісім планет поспіль. Це станеться не раніше 2673 року.

Ще понад 600 років. Але ви можете позначити це в календарі.

Серпень — місяць неба в році

12 серпня варто поглянути на Місяць. Це сонячне затемнення десятиліття, яке буде повним у деяких частинах Європи.

Це найбільше затемнення, яке ми мали в Норвегії з 20 березня 2015 року. І нам доведеться чекати до 2039 або 2048 року, щоб отримати таке ж.

Лише за кілька годин після сонячного затемнення найпотужніший метеорний потік року, Персеїди, досягає свого максимуму.

Тут можна побачити 100-120 падаючих зірок на годину.

28 серпня відбудеться місячне затемнення.

І воно майже повне. Це становить 93,5 відсотка від повного затемнення. Ви, ймовірно, побачите характерний червоний колір, який з'являється під час місячного затемнення.

Краса місячних затемнень полягає в тому, що вони тривають довго.

Повернення людини на Місяць

Востаннє ми були на Місяці в 1972 році. З лютого по квітень люди планують вийти на орбіту Місяця. Вони випробують нову систему SLS NASA за допомогою космічного корабля Orion.

Вони обертатимуться навколо Землі та Місяця і перевірятимуть, чи все працює, щоб підготувати ґрунт для чотирьох астронавтів, подорож яких запланована на 2027 рік.

Два з чотирьох, що вирушать у 2027 році, мають приземлитися на південному полюсі Місяця. Інші два чекатимуть на орбіті навколо Місяця.

Чи можна побачити з міст

Місячні та сонячні затемнення цілком нормально спостерігати з будь-якого місця, головне, щоб боги погоди були з нами.

Гірше справи з падаючими зірками та планетами Уран.

Щоб це побачити, буквально треба поїхати далі в сільську місцевість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]