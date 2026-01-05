Космічний 2026 рік – коли спостерігати за зоряним небом

Астрономи прогнозують багато північного сяйва, парад планет та затемнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Любителі спостерігати за зоряним небом матимуть вражаючий 2026 рік. Протягом наступних двох років буде гарна можливість побачити багато північного сяйва. Про це пише NRK.

Саннес та Рьод Одегаард пояснюють, що сонце переживає максимум активності. Ми знаходимося в найсильнішій фазі за 22 роки.

Найкращий період для північного сяйва зараз ближче до весни, до весняного рівнодення.

Парад планет у лютому

Наприкінці лютого на небі вишикуються шість планет. П'ять з них можна побачити неозброєним оком: Юпітер, Сатурн, Венера, Меркурій та Уран.

Саннес пояснює, що потрібен деякий час, перш ніж можна буде побачити планети по порядку, оскільки планети обертаються по-різному. Там, де Меркурій обертається навколо Сонця за 1/4 року, Плутон обертається навколо Сонця за 248 років.

Тож це дуже крута, рідкісна річ, яка трапляється.

Саннес пояснює, що пройде багато часу, перш ніж ми побачимо повноцінних вісім планет поспіль. Це станеться не раніше 2673 року.

Ще понад 600 років. Але ви можете позначити це в календарі.

Серпень — місяць неба в році

12 серпня варто поглянути на Місяць. Це сонячне затемнення десятиліття, яке буде повним у деяких частинах Європи.

Це найбільше затемнення, яке ми мали в Норвегії з 20 березня 2015 року. І нам доведеться чекати до 2039 або 2048 року, щоб отримати таке ж.

Лише за кілька годин після сонячного затемнення найпотужніший метеорний потік року, Персеїди, досягає свого максимуму.

Тут можна побачити 100-120 падаючих зірок на годину.

28 серпня відбудеться місячне затемнення.

І воно майже повне. Це становить 93,5 відсотка від повного затемнення. Ви, ймовірно, побачите характерний червоний колір, який з'являється під час місячного затемнення.

Краса місячних затемнень полягає в тому, що вони тривають довго.

Повернення людини на Місяць

Востаннє ми були на Місяці в 1972 році. З лютого по квітень люди планують вийти на орбіту Місяця. Вони випробують нову систему SLS NASA за допомогою космічного корабля Orion.

Вони обертатимуться навколо Землі та Місяця і перевірятимуть, чи все працює, щоб підготувати ґрунт для чотирьох астронавтів, подорож яких запланована на 2027 рік.

Два з чотирьох, що вирушать у 2027 році, мають приземлитися на південному полюсі Місяця. Інші два чекатимуть на орбіті навколо Місяця.

Чи можна побачити з міст

Місячні та сонячні затемнення цілком нормально спостерігати з будь-якого місця, головне, щоб боги погоди були з нами.

Гірше справи з падаючими зірками та планетами Уран.

Щоб це побачити, буквально треба поїхати далі в сільську місцевість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.