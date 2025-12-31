  1. В Украине

УЗ оборудовала 100 «Вагонов несокрушимости» для помощи общинам во время отключений электроэнергии – фото изнутри

09:06, 31 декабря 2025
Мобильные вагоны обеспечивают обогрев, связь, питание и досуг в любых погодных условиях.
Фото: УЗ
Укрзализныця совместно с партнерами — All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation и White Stork — оборудовала 100 вагонов как временные мобильные пункты обогрева, связи и досуга для общин в случае отключений электро- и теплоснабжения. Об этом сообщили в УЗ.

Вагоны оснащены системами отопления, зарядными устройствами от генераторов и портативных источников питания, микроволновками и холодильниками, а также комплектами Starlink для бесперебойной интернет-связи. Кроме того, оборудованы детские купе с игровыми наборами, книгами и мультфильм-зоной, а также отдельные купе для домашних животных с лакомствами для четвероногих гостей.

«Этот проект — о единстве и взаимопомощи. Государство, Укрзализныця и международные партнеры объединились, чтобы поддержать общины во время отключений света или тепла в результате вражеских атак. Именно из таких практических решений и складывается наша общая устойчивость», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Вагоны созданы с использованием нерабочего парка без привлечения бюджетных средств. По данным УЗ, они могут оперативно перемещаться туда, где нужна поддержка, и служить локальными мобильными хабами для обогрева и помощи гражданам.

