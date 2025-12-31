Полностью цифровой формат — Украине ввели новую процедуру открытия внутренних автобусных маршрутов

Новая процедура построена по принципу «единого логического цикла» и завершается формированием электронного паспорта маршрута — официального цифрового документа, в котором зафиксированы все ключевые параметры маршрута.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития громад и территорий Украины сообщило о внедрении новой, целостной процедуры открытия автобусных маршрутов, которая полностью переводит процесс в цифровой формат — от идеи маршрута до начала перевозок.

Соответствующие изменения предусмотрены новым приказом Минразвития и направлены на упрощение процедур, сокращение сроков и повышение прозрачности в сфере пассажирских перевозок. Приказ Минразвития от 9 октября 2025 года № 1473 уже зарегистрирован Министерством юстиции.

«Новая процедура полностью меняет подход к открытию новых маршрутов и заменит существующий бумажный формат, который фактически не работает. Из-за чрезмерной бюрократизации за последние 11 лет перевозчики и организаторы не открыли ни одного нового маршрута, а конкурсы проводились лишь на маршруты, созданные ранее», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что из-за войны ситуация обострилась, поскольку меняется мобильность граждан, особенно когда речь идет о прифронтовых громадах. Поэтому необходим доступный и удобный механизм, который позволит быстро реагировать на изменения и спрос в перевозках.

Цель — стабильное транспортное сообщение в регионах.

«Внутренние автобусные перевозки — это базовая мобильность людей: возможность добраться до работы, больницы, учебы или вернуться домой. Мы сознательно отказываемся от бумажных и непрозрачных процедур и переходим к цифровой модели, где маршрут можно создать, проверить и запустить быстро и понятно. Новая процедура дает громадам и перевозчикам инструмент для оперативных решений и обеспечения стабильного транспортного сообщения, особенно в условиях войны», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Что меняется?

Новая процедура построена по принципу «единого логического цикла» и завершается формированием электронного паспорта маршрута — официального цифрового документа, в котором зафиксированы все ключевые параметры маршрута.

Впервые открытие маршрутов будет происходить через Единую комплексную информационную систему в сфере безопасности на наземном транспорте (ЕКИС) — для всех организаторов перевозок. Доступ к электронному кабинету будут иметь как организаторы, так и перевозчики. Создавать новые межобластные маршруты перевозчик сможет наравне с организаторами перевозок.

Какие документы нужны для открытия маршрута?

Для формирования маршрута необходимо создать в ЕКИС четыре электронных документа:

схему маршрута;

расписание движения;

стоимость проезда;

график труда и отдыха водителя.

Все документы формируются и подаются в электронном виде в ЕКИС, там же проходят проверку на соответствие требованиям, после чего формируется и утверждается электронный паспорт маршрута.

Новые возможности для перевозчиков

Важной новацией является то, что перевозчик может самостоятельно инициировать создание межобластного маршрута для дальнейшего вынесения его на конкурс. После утверждения электронного паспорта маршрута он автоматически выносится на конкурс, который с декабря текущего года также проводится в электронном виде.

Благодаря новой процедуре Минразвития решило одну из ключевых проблем отрасли — чрезмерную длительность процессов. Теперь от момента возникновения идеи открытия маршрута до начала фактических перевозок должно проходить не более двух месяцев.

В результате система открытия маршрутов переходит в полностью цифровой формат:

цифровой конкурс;

цифровой паспорт маршрута;

цифровое разрешение;

вся информация хранится в Едином электронном реестре маршрутов.

Внедрение новой процедуры является очередным шагом в реформе пассажирских перевозок и направлено на создание понятных правил для бизнеса, прогнозируемости для органов власти и удобства для пассажиров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.