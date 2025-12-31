Повністю цифровий формат — в Україні запровадили нову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів

Нова процедура побудована за принципом «єдиного логічного циклу» і завершується формуванням електронного паспорта маршруту – офіційного цифрового документа, в якому зафіксовано всі ключові параметри маршруту.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що запроваджує нову, цілісну процедуру відкриття автобусних маршрутів, яка повністю переводить процес у цифровий формат – від ідеї маршруту до початку перевезень.

Відповідні зміни передбачені новим наказом Мінрозвитку та спрямовані на спрощення процедур, скорочення строків і підвищення прозорості у сфері пасажирських перевезень. Наказ Мінрозвитку від 9 жовтня 2025 року № 1473 вже зареєстрований Міністерством юстиції.

«Нова процедура повністю змінює підхід до відкриття нових маршрутів та замінить наявний паперовий формат, який фактично не працює. Через забюрократизованість останні 11 років перевізники та організатори не відкрили жодного нового маршруту, а конкурси проводились лише на ті маршрути, що були створені ще раніше», - заявили у відомстві.

Також там зазначили, що через війну ситуація загострилась, адже змінюється мобільність громадян, особливо коли йдеться про прифронтові громади. Тому потрібен доступний та зручний механізм, що дасть можливість швидко реагувати на зміни та попит в перевезеннях.

Мета – стабільне транспортне сполучення в регіонах.

«Внутрішні автобусні перевезення – це про базову мобільність людей: можливість доїхати до роботи, лікарні, навчання чи повернутися додому. Ми свідомо відмовляємося від паперових і непрозорих процедур і переходимо до цифрової моделі, де маршрут можна створити, перевірити та запустити швидко й зрозуміло. Нова процедура дає громадам і перевізникам інструмент для оперативних рішень і забезпечення стабільного транспортного сполучення, особливо в умовах війни», – наголосив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Що змінюється?

Вперше відкриття маршрутів відбуватиметься через Єдину комплексну інформаційну систему у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС) – для всіх організаторів перевезень. Доступ до електронного кабінету матимуть як організатори, так і перевізники. Створювати нові міжобласні маршрути, перевізник зможе на рівні з організаторами перевезезень.

Які документи потрібні для відкриття маршруту?

Для формування маршруту необхідно створити в ЄКІС чотири електронні документи:

схему маршруту;

розклад руху;

вартість проїзду;

графік праці та відпочинку водія.

Усі документи формуються та подаються електронно в ЄКІС, там же проходять перевірку на відповідність вимогам, після чого формується та затверджується електронний паспорт маршруту.

Нові можливості для перевізників

Важливою новацією є те, що перевізник може самостійно ініціювати створення міжобласного маршруту для подальшого винесення його на конкурс. Після затвердження електронного паспорта маршрут, останній автоматично виноситься на конкурс, який з грудня цього року також проходить в електронному вигляді.

Завдяки новій процедурі Мінрозвитку вирішило одну з ключових проблем галузі – надмірну тривалість процесів. Тепер від моменту виникнення ідеї про відкриття маршруту до початку фактичних перевезень має проходити не більше двох місяців.

У результаті система відкриття маршрутів переходить у повністю цифровий формат:

цифровий конкурс;

цифровий паспорт маршруту;

цифровий дозвіл;

вся інформація зберігається в Єдиному електронному реєстрі маршрутів.

Запровадження нової процедури є черговим кроком у реформі пасажирських перевезень та спрямоване на створення зрозумілих правил для бізнесу, прогнозованості для органів влади та зручності для пасажирів.

