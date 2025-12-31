Депутаты Госдумы РФ не защищены иммунитетом в военных преступлениях – позиция Верховного Суда

Депутаты Государственной Думы РФ не имеют функционального иммунитета ratione materiae от уголовной юрисдикции Украины в случаях совершения международных преступлений, нарушений норм jus cogens – КСК ВС.

Депутаты Государственной Думы РФ не пользуются функциональным иммунитетом ratione materiae от уголовной юрисдикции Украины в делах о совершении международных преступлений и нарушении норм jus cogens, в частности преступления агрессии, военных преступлений, геноцида и других деяний, посягающих на суверенитет и территориальную целостность Украины. Такой вывод содержится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 686/6637/23 (производство № 51-1980км25).

Выводы судов предыдущих инстанций

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по ч. 3 ст. 110 УК Украины за то, что он, по предварительному сговору группой лиц, совершил умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а именно поддержал ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками. В кассационной жалобе защитник утверждал, что подзащитный является должностным лицом РФ, а потому пользуется иммунитетом ratione materiae от осуществления иностранной уголовной юрисдикции.

Позиция Верховного Суда

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что суды предыдущих инстанций не установили наличия у обвиняемого иммунитета, который бы делал невозможным рассмотрение этого уголовного производства национальным судом. Функциональный иммунитет ratione materiae не применяется к должностным лицам иностранного государства в отношении несения уголовной ответственности в третьем государстве в случаях совершения международных преступлений, нарушений норм jus cogens. То есть депутаты Государственной Думы РФ не имеют функционального иммунитета ratione materiae от уголовной юрисдикции Украины в случаях совершения международных преступлений, нарушений норм jus cogens, в частности преступления агрессии, военных преступлений, геноцида и других преступлений, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины и связанных с нарушением норм jus cogens. Украина может распространять свою уголовную юрисдикцию на граждан РФ, в частности депутатов Государственной Думы РФ, среди прочего, в части привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные разд. I «Преступления против основ национальной безопасности Украины» и разд. XX «Уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка» УК Украины.

Реализация указанных прав и обязанностей отражена в ст. 8 УК Украины, согласно которой иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие уголовные правонарушения за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по настоящему Кодексу в случаях, предусмотренных международными договорами, или если они совершили предусмотренные настоящим Кодексом тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

