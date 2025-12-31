«20% надбавки к пенсии»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
В последнее время в соцсетях активно распространяется фейковая информация о якобы необходимости сообщить свой возраст, чтобы получить доплату к пенсии. В Пенсионном фонде официально опровергли эти сообщения и предостерегают граждан от мошеннических схем.
Фейк о «20% надбавке к пенсии»: в чем суть манипуляции
В сообщениях, которые массово распространяют в мессенджерах, использована символика Пенсионного фонда. Авторы таких заявлений указывают, что ПФУ якобы уже начислил 20% надбавки к пенсии, однако для ее получения пенсионерам предлагают выбрать год рождения и перейти по специальной ссылке.
На самом деле эта информация не соответствует действительности. Никаких таких «надбавок по возрасту» через выбор года рождения не существует, а сами сообщения являются элементом дезинформационной кампании.
Чем это опасно
Специалисты подчеркивают: подобные публикации имеют признаки классического фишинга. Переход по указанным ссылкам может привести к:
- потере персональных данных;
- доступу мошенников к банковским счетам;
- заражению устройства вредоносным программным обеспечением.
Что делать пенсионерам и их родственникам
В Пенсионном фонде призывают украинцев быть максимально внимательными и соблюдать простые правила безопасности:
- не переходить по сомнительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров;
- не вводить личные или банковские данные на неизвестных сайтах;
- проверять информацию исключительно через официальные источники государственных органов.
Эксперты также советуют предупредить пожилых родственников о распространении таких схем, поскольку именно пенсионеры чаще всего становятся мишенью аферистов.
Вывод
Сообщения о необходимости «сообщить возраст для получения 20% надбавки к пенсии» — это фейк и манипуляция. Никаких дополнительных действий для перерасчета пенсий по такой схеме не предусмотрено. Все изменения относительно пенсионных выплат государство сообщает исключительно официально.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.