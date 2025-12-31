«20% надбавки к пенсии»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники распространяют фейковые сообщения с требованием сообщить возраст для получения доплаты.

В последнее время в соцсетях активно распространяется фейковая информация о якобы необходимости сообщить свой возраст, чтобы получить доплату к пенсии. В Пенсионном фонде официально опровергли эти сообщения и предостерегают граждан от мошеннических схем.

Фейк о «20% надбавке к пенсии»: в чем суть манипуляции

В сообщениях, которые массово распространяют в мессенджерах, использована символика Пенсионного фонда. Авторы таких заявлений указывают, что ПФУ якобы уже начислил 20% надбавки к пенсии, однако для ее получения пенсионерам предлагают выбрать год рождения и перейти по специальной ссылке.

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Никаких таких «надбавок по возрасту» через выбор года рождения не существует, а сами сообщения являются элементом дезинформационной кампании.

Чем это опасно

Специалисты подчеркивают: подобные публикации имеют признаки классического фишинга. Переход по указанным ссылкам может привести к:

потере персональных данных;

доступу мошенников к банковским счетам;

заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

Что делать пенсионерам и их родственникам

В Пенсионном фонде призывают украинцев быть максимально внимательными и соблюдать простые правила безопасности:

не переходить по сомнительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров;

не вводить личные или банковские данные на неизвестных сайтах;

проверять информацию исключительно через официальные источники государственных органов.

Эксперты также советуют предупредить пожилых родственников о распространении таких схем, поскольку именно пенсионеры чаще всего становятся мишенью аферистов.

Вывод

Сообщения о необходимости «сообщить возраст для получения 20% надбавки к пенсии» — это фейк и манипуляция. Никаких дополнительных действий для перерасчета пенсий по такой схеме не предусмотрено. Все изменения относительно пенсионных выплат государство сообщает исключительно официально.

