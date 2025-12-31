  1. В Украине

«20% надбавки к пенсии»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

07:18, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мошенники распространяют фейковые сообщения с требованием сообщить возраст для получения доплаты.
«20% надбавки к пенсии»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последнее время в соцсетях активно распространяется фейковая информация о якобы необходимости сообщить свой возраст, чтобы получить доплату к пенсии. В Пенсионном фонде официально опровергли эти сообщения и предостерегают граждан от мошеннических схем.

Фейк о «20% надбавке к пенсии»: в чем суть манипуляции

В сообщениях, которые массово распространяют в мессенджерах, использована символика Пенсионного фонда. Авторы таких заявлений указывают, что ПФУ якобы уже начислил 20% надбавки к пенсии, однако для ее получения пенсионерам предлагают выбрать год рождения и перейти по специальной ссылке.

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Никаких таких «надбавок по возрасту» через выбор года рождения не существует, а сами сообщения являются элементом дезинформационной кампании.

Чем это опасно

Специалисты подчеркивают: подобные публикации имеют признаки классического фишинга. Переход по указанным ссылкам может привести к:

  • потере персональных данных;
  • доступу мошенников к банковским счетам;
  • заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

Что делать пенсионерам и их родственникам

В Пенсионном фонде призывают украинцев быть максимально внимательными и соблюдать простые правила безопасности:

  • не переходить по сомнительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров;
  • не вводить личные или банковские данные на неизвестных сайтах;
  • проверять информацию исключительно через официальные источники государственных органов.

Эксперты также советуют предупредить пожилых родственников о распространении таких схем, поскольку именно пенсионеры чаще всего становятся мишенью аферистов.

Вывод

Сообщения о необходимости «сообщить возраст для получения 20% надбавки к пенсии» — это фейк и манипуляция. Никаких дополнительных действий для перерасчета пенсий по такой схеме не предусмотрено. Все изменения относительно пенсионных выплат государство сообщает исключительно официально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]