  1. В Україні

«20% надбавки до пенсії»: українців попередили про нову шахрайську схему

07:18, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шахраї поширюють фейкові повідомлення з вимогою повідомити вік для отримання доплати.
«20% надбавки до пенсії»: українців попередили про нову шахрайську схему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Останнім часом в соцмережах активно поширюється фейкова інформація про нібито необхідність повідомити свій вік, аби отримати доплату до пенсії. У Пенсійному фонді офіційно спростували ці повідомлення та застерігають громадян від шахрайських схем.

Фейк про «20% надбавки до пенсії»: у чому суть маніпуляції

У повідомленнях, які масово розганяють у месенджерах, використано символіку Пенсійного фонду. Автори таких заяв вказують, що ПФУ нібито вже нарахував 20% надбавки до пенсії, однак для її отримання пенсіонерам пропонують обрати рік народження та перейти за спеціальним посиланням.

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Жодних таких «надбавок за віком» через вибір року народження не існує, а самі повідомлення є елементом дезінформаційної кампанії.

Чим це небезпечно

Фахівці наголошують: подібні публікації мають ознаки класичного фішингу. Перехід за вказаними посиланнями може призвести до:

  • втрати персональних даних;
  • доступу шахраїв до банківських рахунків;
  • зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

Що робити пенсіонерам і їхнім родинам

У Пенсійному фонді закликають українців бути максимально уважними та дотримуватися простих правил безпеки:

  • не переходити за сумнівними посиланнями з соцмереж і месенджерів;
  • не вводити особисті чи банківські дані на невідомих сайтах;
  • перевіряти інформацію виключно через офіційні джерела державних органів.

Експерти також радять попередити літніх родичів про поширення таких схем, адже саме пенсіонери найчастіше стають мішенню аферистів.

Висновок

Повідомлення про необхідність «повідомити вік для отримання 20% надбавки до пенсії» — це фейк і маніпуляція. Жодних додаткових дій для перерахунку пенсій за такою схемою не передбачено. Усі зміни щодо пенсійних виплат держава повідомляє лише офіційно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]