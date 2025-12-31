«20% надбавки до пенсії»: українців попередили про нову шахрайську схему

Шахраї поширюють фейкові повідомлення з вимогою повідомити вік для отримання доплати.

Останнім часом в соцмережах активно поширюється фейкова інформація про нібито необхідність повідомити свій вік, аби отримати доплату до пенсії. У Пенсійному фонді офіційно спростували ці повідомлення та застерігають громадян від шахрайських схем.

Фейк про «20% надбавки до пенсії»: у чому суть маніпуляції

У повідомленнях, які масово розганяють у месенджерах, використано символіку Пенсійного фонду. Автори таких заяв вказують, що ПФУ нібито вже нарахував 20% надбавки до пенсії, однак для її отримання пенсіонерам пропонують обрати рік народження та перейти за спеціальним посиланням.

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Жодних таких «надбавок за віком» через вибір року народження не існує, а самі повідомлення є елементом дезінформаційної кампанії.

Чим це небезпечно

Фахівці наголошують: подібні публікації мають ознаки класичного фішингу. Перехід за вказаними посиланнями може призвести до:

втрати персональних даних;

доступу шахраїв до банківських рахунків;

зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

Що робити пенсіонерам і їхнім родинам

У Пенсійному фонді закликають українців бути максимально уважними та дотримуватися простих правил безпеки:

не переходити за сумнівними посиланнями з соцмереж і месенджерів;

не вводити особисті чи банківські дані на невідомих сайтах;

перевіряти інформацію виключно через офіційні джерела державних органів.

Експерти також радять попередити літніх родичів про поширення таких схем, адже саме пенсіонери найчастіше стають мішенню аферистів.

Висновок

Повідомлення про необхідність «повідомити вік для отримання 20% надбавки до пенсії» — це фейк і маніпуляція. Жодних додаткових дій для перерахунку пенсій за такою схемою не передбачено. Усі зміни щодо пенсійних виплат держава повідомляє лише офіційно.

