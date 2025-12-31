Как восстановить утраченные актовые записи гражданского состояния – объяснение

В Минюсте объяснили, кто имеет право подать заявление, куда обращаться и какие документы необходимы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная регистрация рождения, брака, расторжения брака, изменения имени или смерти осуществляется путем составления актовых записей гражданского состояния. Именно эти записи являются основанием для выдачи или повторной выдачи соответствующих свидетельств органами государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС).

Как объясняет Минюст, во время полномасштабной войны процедура восстановления актовых записей стала особенно актуальной. Из-за временной оккупации части территорий Украины утрачен доступ к бумажным носителям, а сведения об отдельных актах могут отсутствовать в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Порядок восстановления актовых записей урегулирован Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами внесения изменений в актовые записи, их восстановления и прекращения действия, утвержденными приказом Министерства юстиции. Согласно статье 23 Закона, восстановление проводится в случае отсутствия актовой записи, что должно быть подтверждено документально. Такое отсутствие подтверждает полная выписка из Реестра или архивная справка, если книги регистрации переданы на хранение в государственный архив.

Куда обратиться для восстановления актовой записи гражданского состояния?

Заявления о восстановлении актовых записей рассматривают отделы ГРАГС, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. Также обращение можно подать через центры предоставления административных услуг. Отказывать в принятии и рассмотрении заявления учреждения не имеют права. В условиях военного положения заявление разрешено подавать в любой отдел ГРАГС на подконтрольной Украине территории.

Право подать заявление имеют лицо, в отношении которого составлена актовая запись, родители или законные представители ребенка, опекуны недееспособных лиц, наследники умершего, а также представители органов опеки и попечительства.

Документы, которые необходимо подать

К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, архивную справку (при наличии), документы или выписки, подтверждающие данные для восстановления записи, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, а также другие документы, необходимые для рассмотрения дела. Полная выписка из Реестра об отсутствии актовой записи прилагается самим отделом ГРАГС. Документы на иностранном языке подаются вместе с заверенным переводом на украинский язык.

Восстановление утраченных актовых записей о браке, смене фамилии, расторжении брака или смерти возможно только при наличии документов, подтверждающих предыдущую регистрацию, или на основании решения суда. Если из-за оккупации невозможно получить копии актовых записей, факт государственной регистрации подтверждается действующими свидетельствами или выписками из Реестра без признаков подделки.

Регистрация актов гражданского состояния, осуществленная компетентными органами иностранных государств, подтверждается легализованными документами. При необходимости копии актовых записей истребовываются в рамках международных договоров о правовой помощи.

Решение суда об установлении факта государственной регистрации акта гражданского состояния является основанием для восстановления записи, за исключением случаев хранения записей на временно оккупированной территории. Такие же решения суда об установлении факта рождения или смерти являются основанием для их государственной регистрации.

После восстановления актовой записи заявителю повторно выдают или направляют свидетельство с отметками «Запись восстановлена» и «Повторно».

Подача заявления лицом с физическими нарушениями

Для лиц с физическими нарушениями предусмотрены отдельные условия подачи заявления. Если заявитель не может собственноручно подписать документ, заявление подается в присутствии свидетеля. Лица с нарушениями зрения имеют право на озвучивание текста заявления, а люди с нарушениями слуха или речи могут привлекать переводчика жестового языка, в том числе онлайн.

Срок рассмотрения заявления

Срок рассмотрения заявления о восстановлении актовой записи не превышает трех месяцев со дня подачи. По уважительным причинам его могут продлить еще на три месяца. Для заявлений, поданных в дипломатические или консульские учреждения Украины, срок рассмотрения составляет до шести месяцев. По результатам рассмотрения составляется заключение о восстановлении или об отказе с обоснованием причин и разъяснением права на обжалование в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.