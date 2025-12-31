НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего вице-премьер-министра Чернышова

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего вице-премьер-министра и еще пятерых человек.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова и еще пяти лиц. Как сообщили в НАБУ, их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для реализации плана он обратился к руководству Минрегиона. По версии правоохранителей, тогдашний глава министерства вместе с государственным секретарем, советником и директором государственного предприятия создали условия для передачи участка этому ГП. В дальнейшем предприятие заключило договоры с заранее определенной строительной компанией.

Согласно условиям договоров, застройщик должен был передать государству часть квартир, пропорциональную стоимости земли. В то же время земельный участок и расположенные на нем здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости. Разница между заниженной оценкой и реальной стоимостью превысила 1 млрд грн — именно на такую сумму государство могло недополучить недвижимость.

Как отмечают следователи, за содействие в реализации схемы застройщик предоставил должностным лицам значительные скидки на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С учетом этих скидок стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при минимальной рыночной цене около 30 тыс. грн. В результате бывший министр, по данным следствия, получил неправомерную выгоду в виде скидок на общую сумму более 14,5 млн грн. На большинство таких квартир наложен арест.

