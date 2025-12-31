  1. В Україні

НАБУ і САП завершили слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра Чернишова

10:35, 31 грудня 2025
НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього віцепрем’єр-міністра та ще п’ятьох осіб.
НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексій Чернишов та ще п’яти осіб. Як повідомили у НАБУ, їх підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. Для реалізації плану він звернувся до керівництва Мінрегіону. За версією правоохоронців, тодішній очільник міністерства разом із держсекретарем, радником та директоркою державного підприємства створили умови для передачі ділянки цьому ДП. Надалі підприємство уклало договори з наперед визначеною будівельною компанією.

Згідно з умовами договорів, забудовник мав передати державі частину квартир, пропорційну вартості землі. Водночас землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість. Різниця між заниженою оцінкою та реальною вартістю перевищила 1 млрд грн — саме на таку суму держава могла недоотримати нерухомості.

Як зазначають слідчі, за сприяння у втіленні оборудки забудовник надав посадовцям значні знижки на квартири у вже зведених житлових комплексах. З урахуванням цих знижок вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій ціні близько 30 тис. грн. У результаті колишній міністр, за даними слідства, отримав неправомірну вигоду у вигляді знижок на суму понад 14,5 млн грн. На більшість таких квартир накладено арешт.

