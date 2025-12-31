Что обязательно нужно сделать на Новый год 2026 – советы

Празднование начинается с маленьких ритуалов, которые приносят удачу и позитив в новом году.

Новый год 2026 уже совсем близко, и многие украинцы интересуются, как встретить его правильно, чтобы весь год был успешным и счастливым.

Базовые ритуалы к Новому году

Сделать уборку дома – чистота и порядок символизируют начало нового жизненного цикла.

Приготовить блюда из любимых продуктов – праздничный стол должен приносить радость и уют, а некоторые блюда считаются обязательными для привлечения достатка.

Подготовить новогодние пожелания – написать на открытках или сказать близким и друзьям слова поддержки и добра.

Исполнить последнее желание года – завершить старые дела или простить обиды, чтобы начать новый год без груза прошлого.

Как правильно подготовиться к году Огненной Лошади

Новый год 2026 будет под знаком Огненной Лошади, символа энергии, смелых решений и активных перемен. Астрологи и этнологи советуют соблюдать особые традиции, чтобы использовать энергию лошади во благо.

Почувствовать свободу и движение – Лошадь символизирует активность и путешествия. Хорошо начать год с новых планов, физической активности или даже короткого путешествия.

Украсить дом красными и яркими цветами – красный, оранжевый и золотой цвета притягивают удачу и энергию огня.

Устроить яркий праздничный стол – на столе должны быть острые, пикантные и сытные блюда. Это символизирует смелость и решительность в принятии решений в новом году.

Отпустить старые обиды – лошадь любит движение и свободу, поэтому освобождение от негатива помогает привлечь позитив.

Поставить символ лошади – небольшая фигурка или изображение в доме активизирует энергию успеха и действий.

Рисковать и планировать смело – Огненная Лошадь способствует новым начинаниям, карьерным и творческим проектам, особенно тем, которые требуют решительности.

Сделать финансовый ритуал – положить под тарелку монетку, подарить что-то красное или символическое для богатства, чтобы привлечь достаток.

