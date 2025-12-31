Що обов’язково треба зробити на Новий рік 2026 – поради

Святкування починається з маленьких ритуалів, які приносять удачу та позитив у новому році.

Новий рік 2026 уже зовсім близько, і багато українців цікавляться, як зустріти його правильно, щоб увесь рік був успішним та щасливим.

Базові ритуали до Нового року

Зробити прибирання вдома – чистота та порядок символізують початок нового життєвого циклу.

Приготувати страви з улюблених продуктів – святковий стіл має приносити радість та затишок, а деякі страви вважаються обов’язковими для залучення достатку.

Підготувати новорічні побажання – написати на листівках або сказати близьким і друзям слова підтримки та добра.

Виконати останнє бажання року – завершити старі справи або пробачити образи, щоб почати новий рік без тягаря минулого.

Як правильно підготуватися до року Вогняного Коня

Новий рік 2026 буде під знаком Вогняного Коня, символу енергії, сміливих рішень і активних змін. Астрологи та етнологи радять дотримуватися особливих традицій, щоб використати енергію коня на користь.

Відчути свободу та рух – Кінь символізує активність і подорожі. Добре почати рік із нових планів, фізичної активності або навіть короткої подорожі.

Прикрасити дім червоними та яскравими кольорами – червоний, помаранчевий і золотий колір притягують удачу та енергію вогню.

Влаштувати яскравий святковий стіл – на столі мають бути гострі, пікантні та ситні страви. Це символізує сміливість і рішучість у прийнятті рішень у новому році.

Відпустити старі образи – кінь любить рух і свободу, тому звільнення від негативу допомагає залучити позитив.

Поставити символ коня – невеличка фігурка або зображення в домі активізує енергію успіху та дій.

Ризикувати і планувати сміливо – Вогняний Кінь сприяє новим починанням, кар’єрним та творчим проєктам, особливо тим, що потребують рішучості.

Зробити фінансовий ритуал – покласти під тарілку монетку, подарувати щось червоне або символічне для багатства, щоб залучити достаток.

