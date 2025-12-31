Усыновление ребенка в Украине: в Минюсте ответили на главные вопросы

Усыновление ребенка в Украине — это принятие усыновителем ребенка в свою семью на правах сына или дочери на основании решения суда.

Фото: freeradio.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса ответило на основные вопросы, касающиеся усыновления.

Что на самом деле означает усыновление ребенка в Украине?

Усыновление ребенка в Украине — это принятие усыновителем ребенка в свою семью на правах сына или дочери на основании решения суда. С этого момента ребенок становится полноправным членом новой семьи со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством для родных детей. Процедура усыновления урегулирована, в частности, Семейным кодексом Украины и предусматривает четко определенные этапы и требования к кандидатам в усыновители.

Какой документ подтверждает усыновление для внесения изменений в запись о рождении?

Основанием для внесения изменений в актовую запись о рождении является решение суда об усыновлении (удочерении), которое вступило в законную силу и внесено в Единый государственный реестр судебных решений.

Когда решение суда об усыновлении вступает в законную силу?

Решение суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела — через тридцать дней. Такой срок определен статьей 273 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Кто обращается в отдел ДРАЦС после решения суда?

Для внесения изменений в актовую запись о рождении в связи с усыновлением в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния обращаются родители или уполномоченные ими лица.

Вместе с заявлением подаются:

копия решения суда об усыновлении, вступившего в законную силу;

свидетельство о рождении ребенка, подлежащее замене;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Можно ли изменить фамилию матери в записи о рождении ребенка после брака с усыновителем?

Да, такая возможность предусмотрена законодательством. Мать ребенка подает заявление об исправлении своей фамилии в связи с государственной регистрацией брака с лицом, которое усыновило ее ребенка. На основании этого заявления в актовой записи о рождении исправляется фамилия матери.

Изменяется ли дата государственной регистрации рождения, если суд изменил дату рождения ребенка?

В случае изменения даты рождения ребенка на основании решения суда об усыновлении дата государственной регистрации рождения также может быть изменена. Это осуществляется по заявлению лица, указанного в решении суда, или уполномоченного им лица.

Как получить новое свидетельство о рождении ребенка после усыновления?

После внесения изменений в актовую запись о рождении работниками отдела ДРАЦС родители получают новое свидетельство о рождении ребенка с учетом всех изменений, возникших вследствие усыновления.

Какие документы подтверждают внесение изменений в связи с усыновлением?

В подтверждение внесенных изменений могут быть выданы:

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о внесении изменений в связи с усыновлением;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния;

полная выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан относительно актовой записи о рождении.

В какие сроки исполняется решение суда об усыновлении?

Сведения об усыновлении, отмене усыновления или признании усыновления недействительным вносятся на бумажный носитель актовой записи о рождении и в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в день поступления или получения соответствующего решения суда отделом ДРАЦС.

Обмен данными осуществляется путем взаимодействия Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Единого государственного реестра судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.