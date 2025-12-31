Усыновление ребенка в Украине: в Минюсте ответили на главные вопросы
Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса ответило на основные вопросы, касающиеся усыновления.
Что на самом деле означает усыновление ребенка в Украине?
Усыновление ребенка в Украине — это принятие усыновителем ребенка в свою семью на правах сына или дочери на основании решения суда. С этого момента ребенок становится полноправным членом новой семьи со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством для родных детей. Процедура усыновления урегулирована, в частности, Семейным кодексом Украины и предусматривает четко определенные этапы и требования к кандидатам в усыновители.
Какой документ подтверждает усыновление для внесения изменений в запись о рождении?
Основанием для внесения изменений в актовую запись о рождении является решение суда об усыновлении (удочерении), которое вступило в законную силу и внесено в Единый государственный реестр судебных решений.
Когда решение суда об усыновлении вступает в законную силу?
Решение суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела — через тридцать дней. Такой срок определен статьей 273 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Кто обращается в отдел ДРАЦС после решения суда?
Для внесения изменений в актовую запись о рождении в связи с усыновлением в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния обращаются родители или уполномоченные ими лица.
Вместе с заявлением подаются:
копия решения суда об усыновлении, вступившего в законную силу;
свидетельство о рождении ребенка, подлежащее замене;
другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.
Можно ли изменить фамилию матери в записи о рождении ребенка после брака с усыновителем?
Да, такая возможность предусмотрена законодательством. Мать ребенка подает заявление об исправлении своей фамилии в связи с государственной регистрацией брака с лицом, которое усыновило ее ребенка. На основании этого заявления в актовой записи о рождении исправляется фамилия матери.
Изменяется ли дата государственной регистрации рождения, если суд изменил дату рождения ребенка?
В случае изменения даты рождения ребенка на основании решения суда об усыновлении дата государственной регистрации рождения также может быть изменена. Это осуществляется по заявлению лица, указанного в решении суда, или уполномоченного им лица.
Как получить новое свидетельство о рождении ребенка после усыновления?
После внесения изменений в актовую запись о рождении работниками отдела ДРАЦС родители получают новое свидетельство о рождении ребенка с учетом всех изменений, возникших вследствие усыновления.
Какие документы подтверждают внесение изменений в связи с усыновлением?
В подтверждение внесенных изменений могут быть выданы:
выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о внесении изменений в связи с усыновлением;
выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния;
полная выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан относительно актовой записи о рождении.
В какие сроки исполняется решение суда об усыновлении?
Сведения об усыновлении, отмене усыновления или признании усыновления недействительным вносятся на бумажный носитель актовой записи о рождении и в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в день поступления или получения соответствующего решения суда отделом ДРАЦС.
Обмен данными осуществляется путем взаимодействия Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Единого государственного реестра судебных решений.
