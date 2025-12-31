Усиновлення дитини в Україні: у Мін’юсті відповіли на головні запитання

Усиновлення дитини в Україні — це прийняття усиновлювачем дитини у свою сім’ю на правах сина або дочки на підставі рішення суду.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса відповіло на головні питання щодо усиновлення.

Що насправді означає усиновлення дитини в Україні?

Усиновлення дитини в Україні — це прийняття усиновлювачем дитини у свою сім’ю на правах сина або дочки на підставі рішення суду. З цього моменту дитина стає повноправним членом нової родини з усіма правами та обов’язками, передбаченими законодавством для рідних дітей. Процедура усиновлення врегульована, зокрема, Сімейним кодексом України та передбачає чітко визначені етапи й вимоги до кандидатів в усиновлювачі.

Який документ підтверджує усиновлення для внесення змін до запису про народження?

Підставою для внесення змін до актового запису про народження є рішення суду про усиновлення (удочеріння), яке набрало законної сили та внесене до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Коли рішення суду про усиновлення набирає законної сили?

Рішення суду набирає законної сили після завершення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи — через тридцять днів. Такий строк визначений статтею 273 Цивільного процесуального кодексу України.

Хто звертається до відділу ДРАЦС після рішення суду?

Для внесення змін до актового запису про народження у зв’язку з усиновленням до відділу державної реєстрації актів цивільного стану звертаються батьки або уповноважені ними особи.

Разом із заявою подаються:

- копія рішення суду про усиновлення, яке набрало законної сили;

- свідоцтво про народження дитини, що підлягає заміні;

- інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Чи можна змінити прізвище матері в записі про народження дитини після шлюбу з усиновлювачем?

Так, така можливість передбачена законодавством. Мати дитини подає заяву про виправлення свого прізвища у зв’язку з державною реєстрацією шлюбу з особою, яка усиновила її дитину. На підставі цієї заяви у актовому записі про народження виправляється прізвище матері.

Чи змінюється дата державної реєстрації народження, якщо суд змінив дату народження дитини?

У разі зміни дати народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дата державної реєстрації народження також може бути змінена. Це здійснюється за заявою особи, зазначеної у рішенні суду, або уповноваженої нею особи.

Як отримати нове свідоцтво про народження дитини після усиновлення?

Після внесення змін до актового запису про народження працівниками відділу ДРАЦС батьки отримують нове свідоцтво про народження дитини з урахуванням усіх змін, що виникли внаслідок усиновлення.

Які документи підтверджують внесення змін у зв’язку з усиновленням?

На підтвердження внесених змін можуть бути видані:

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв’язку з усиновленням;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін до актового запису цивільного стану;

- повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

У які строки виконується рішення суду про усиновлення?

Відомості про усиновлення, скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним вносяться до паперового носія актового запису про народження та до Державного реєстру актів цивільного стану громадян у день надходження або отримання відповідного рішення суду відділом ДРАЦС.

Обмін даними здійснюється шляхом взаємодії Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного реєстру судових рішень.

