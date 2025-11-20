  1. В Україні

До якої дати юрособам потрібно сплатити податок на нерухомість — 29 чи 30 число після звітного кварталу

23:54, 20 листопада 2025
Податкова служба роз’яснила, який саме є граничний термін сплати юридичними особами податку на нерухомість за підсумками звітного кварталу.
До якої дати юрособам потрібно сплатити податок на нерухомість — 29 чи 30 число після звітного кварталу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснила, який граничний термін сплати юрособою податку на нерухомість – 29 чи 30 число місяця, що наступає за звітним кварталом.

Підпунктом 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ визначено, що податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний рік сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Тобто, граничний термін сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 29 число місяця, що наступає за звітним кварталом.

Згідно з пунктом 57.1 статті 57 ПКУ, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова юридична особа ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]