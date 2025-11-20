До якої дати юрособам потрібно сплатити податок на нерухомість — 29 чи 30 число після звітного кварталу

Податкова служба роз’яснила, який саме є граничний термін сплати юридичними особами податку на нерухомість за підсумками звітного кварталу.

Податкова служба пояснила, який граничний термін сплати юрособою податку на нерухомість – 29 чи 30 число місяця, що наступає за звітним кварталом.

Підпунктом 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ визначено, що податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний рік сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Тобто, граничний термін сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 29 число місяця, що наступає за звітним кварталом.

Згідно з пунктом 57.1 статті 57 ПКУ, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

