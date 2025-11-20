  1. В Украине

До какой даты юрлицам нужно заплатить налог на недвижимость — 29 или 30 число после отчетного квартала

23:54, 20 ноября 2025
Налоговая служба разъяснила, какой именно предельный срок уплаты юридическими лицами налога на недвижимость по итогам отчетного квартала.
До какой даты юрлицам нужно заплатить налог на недвижимость — 29 или 30 число после отчетного квартала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба объяснила, какой является предельный срок уплаты юридическим лицом налога на недвижимость — 29 или 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Подпунктом 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 Налогового кодекса Украины определено, что налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за отчетный год уплачивается юридическими лицами авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.

В соответствии со статьёй 530 Гражданского кодекса Украины, если в обязательстве установлен срок (термин) его исполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок (термин).

То есть предельный срок уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 29 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласно пункту 57.1 статьи 57 Налогового кодекса Украины, если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днём уплаты налогового обязательства считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днём.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая юрлицо ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]