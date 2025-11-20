До какой даты юрлицам нужно заплатить налог на недвижимость — 29 или 30 число после отчетного квартала

Налоговая служба разъяснила, какой именно предельный срок уплаты юридическими лицами налога на недвижимость по итогам отчетного квартала.

Налоговая служба объяснила, какой является предельный срок уплаты юридическим лицом налога на недвижимость — 29 или 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Подпунктом 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 Налогового кодекса Украины определено, что налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за отчетный год уплачивается юридическими лицами авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.

В соответствии со статьёй 530 Гражданского кодекса Украины, если в обязательстве установлен срок (термин) его исполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок (термин).

То есть предельный срок уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 29 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласно пункту 57.1 статьи 57 Налогового кодекса Украины, если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днём уплаты налогового обязательства считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днём.

